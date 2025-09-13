北市統籌分配款新版增442億 公文曝捷運重要補助卻遭大砍650億

藍白執政縣市日前發布聲明曾強調，中央原已核定給各地方政府的一般性補助款及計畫型補助款，不得任意短編、刪減或拖延；但北市捷運明年度的計畫型補助款明年被大幅刪減75%，恐將大減650億，市長蔣萬安今將當面向行政院長卓榮泰反映。

市府官員感嘆，中央一直稱北市統籌分配款增加約400多億，但卻未提其他一般性補助款、計畫型補助款將被大砍，一直玩文字遊戲，試圖製造中央和地方對抗，絕非民眾之福。

行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，蔣萬安會前表示，今年8月底，收到中央一紙公文，原本在今年4月就已經核定的捷運建設補助經費，在接下來將被大幅刪減75%，「我很希望中央能夠清楚的說明並且確認，是不是就一紙公文將大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費？」

根據8月底交通部發給各縣市政府的函文，115年捷運計畫型補助預算核定金額，以北市為例，比起交通部4月底公布初核金額大幅減少75%。因以往從未有此類下修，若照此比例趨勢，北市將被砍650億捷運建設計畫型補助款。