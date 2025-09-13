快訊

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

公館圓環65天工期將「大幅縮減」李四川：1個月可完工

北市統籌分配款新版增442億 公文曝捷運重要補助卻遭大砍650億

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市統籌分配款年增442億，中央函文北市捷運補助將大砍650億。圖／報系資料照
北市統籌分配款年增442億，中央函文北市捷運補助將大砍650億。圖／報系資料照

藍白執政縣市日前發布聲明曾強調，中央原已核定給各地方政府的一般性補助款及計畫型補助款，不得任意短編、刪減或拖延；但北市捷運明年度的計畫型補助款明年被大幅刪減75%，恐將大減650億，市長蔣萬安今將當面向行政院長卓榮泰反映。

市府官員感嘆，中央一直稱北市統籌分配款增加約400多億，但卻未提其他一般性補助款、計畫型補助款將被大砍，一直玩文字遊戲，試圖製造中央和地方對抗，絕非民眾之福。

行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，蔣萬安會前表示，今年8月底，收到中央一紙公文，原本在今年4月就已經核定的捷運建設補助經費，在接下來將被大幅刪減75%，「我很希望中央能夠清楚的說明並且確認，是不是就一紙公文將大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費？」

根據8月底交通部發給各縣市政府的函文，115年捷運計畫型補助預算核定金額，以北市為例，比起交通部4月底公布初核金額大幅減少75%。因以往從未有此類下修，若照此比例趨勢，北市將被砍650億捷運建設計畫型補助款。

北市新版統籌分配款年增442億，中央函文北市捷運補助卻被大砍650億。記者楊正海／翻攝
北市新版統籌分配款年增442億，中央函文北市捷運補助卻被大砍650億。記者楊正海／翻攝

捷運 補助款 卓榮泰 交通部 蔣萬安 財劃法

延伸閱讀

卓榮泰邀地方討論財劃法 中央地方各表立場

財劃法爭議今與中央攤牌 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

蔣萬安擬赴上海雙城論壇

陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強嗆：應找卓榮泰收回成命

相關新聞

政院邀首長座談財劃法爭議 郝龍斌提3要求：立即停止政治操作

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，統籌分配稅款分配爭議如何解。有意參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌向行政院，提出三...

卓揆邀縣市首長共商財劃法 朱立倫：政府要解決問題 不是製造衝突

行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，國民黨主席朱立倫說，一般補助款本來沒問題，是行政院製造新問題，想要用申...

政院邀地方首長座談財劃法爭議 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

「財政收支劃分法」去年底修法後，今年分配地方統籌分配款時，出現分配爭議，有地方政府反映短少，政院指此為公式錯誤造成。為解...

影／中央今開會討論財劃法 侯友宜：期待中央積極面對

中央今針對財政收支劃分法，與地方縣市政府討論115年度補助情形舉辦交流會議，新北市長侯友宜今表示，樂見中央在財畫法通過後...

財劃法爭議 綠委：執政團隊審慎以對

賴清德總統循例在立法院開議前，邀請民進黨立委在官邸餐敘，聽取綠委們意見，昨天是最後一梯次。據轉述，民進黨立委提及，財劃法...

財劃法爭議 卓揆今邀縣市首長共商解方 藍委批政院如鬥雞　

行政院長卓榮泰今邀廿二縣市首長共商財劃法爭議解方，民進黨表示，財劃法困境完全是藍白造成，在野黨應先承認錯誤、公開道歉，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。