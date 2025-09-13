指明年度中央總預算存四大爭議 許宇甄：卓榮泰應正視 否則退回

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，統籌分配稅款分配爭議如何解。國民黨立委許宇甄指出，明年度中央政府總預算案存在四大爭議，第一是中央剋扣統籌分配款；第二是未依法編列軍人加薪及警消海巡退撫金；第三是補助地方經費大幅刪減2146億元；第四是侵吞地方政府一般性補助款。

許宇甄表示，今天行政院長卓榮泰既然邀集地方首長就財劃法修正進行討論，上述總預算編列的爭議也必須一併納入，否則明年度的中央總預算案在立法院勢必無法通過，僅能退回重編。

許宇甄進一步舉例，今年度中央補助地方經費編列2454億元，一般性補助款編列2501億元，合計共4955億元；但到了明年度，中央補助地方經費僅剩308億元，一般性補助款雖維持在2501億元，但總數僅2809億元，足足比前一年少了2146億元。這等同是中央政府單方面掐住地方政府的經費命脈，不僅壓縮地方施政空間，也讓基層民眾的需求無法獲得即時回應。這種做法無異於拿人民福祉當人質，迫使地方屈服於中央的政治操控，是惡劣至極的財政霸凌。

許宇甄批評，更嚴重的是，賴政府不僅在數字上刪減，還透過修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，將原本應由地方自主運用的一般性補助款收歸中央統籌。過去地方可以依照實際需求，靈活分配在教育補助、社會福利、基礎設施與其他必要支出，如今卻被納入中央計劃性補助的掌控之下。根據預算書所看到的，受控管金額高達1764億元，未來地方政府要使用這筆錢，必須先向中央申請，完全失去自主性，賴清德總統、卓榮泰根本就是土匪強盜，侵吞地方政府的經費。

許宇甄斥，賴政府這種做法形同「前瞻計畫翻版」。當年前瞻經費分配，綠營執政縣市不僅拿錢容易，還拿得特別多，藍營執政縣市則遭嚴格刁難，資源分配明顯傾向民進黨利益。如今賴政府再度複製這種模式，把一般性補助款變成「論顏色的補助」，只給綠營，不顧藍營，甚至無視人民最基本的生活需求。這不僅是財政資源的錯置，更是赤裸裸的政治算計。

許宇甄表示，中央政府應該扮演公平分配資源、協助地方建設的角色，而不是化身為經費搶奪者，拿地方補助款作為政治攻防籌碼。當經費被綁上顏色，基層建設就會因政治算計而停滯，弱勢群體的社會福利也會因經費被刪減而受害。這種將民生綁架於政黨利益的行為，等同於犧牲人民權益，換取政權穩固，根本是國家治理最大悲哀。

許宇甄批評，中央未依法編列軍人加薪與警消海巡退撫金，更凸顯賴政府對基層官兵與警消海巡的不尊重。這些群體是國家安全與公共安全的守護者，他們的薪資與退撫金本該依法保障，如今卻被賴政府刻意壓縮或延宕，這種違法失信於基層的做法，不僅破壞制度信賴，更是對基層奉獻的一種羞辱。賴政府選擇削減基層應得的待遇，形同「卸磨殺驢」，這將嚴重打擊部隊與基層單位士氣，動搖國防戰力與治安穩定，讓年輕世代對投身軍警消海巡更加卻步。

許宇甄強調，財政分配並不是單純的數字遊戲，而是攸關國家治理的制度安排。當中央壓縮地方、排擠在野縣市、打壓基層，實際受害的是廣大人民。卓榮泰應正視這四大爭議，提出具體改善方案，而不是空談財劃法修正。如果中央一再無視地方聲音，僅憑黨派利益決定經費去向，那麼明年度中央總預算就失去了正當性，立法院唯一的選擇，就是退回重編，重新把公平與正義放回預算分配的核心。