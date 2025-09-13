快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

卓榮泰邀地方討論財劃法 中央地方各表立場

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，行政院秘書長張惇涵會前發言 明行政院立場。記者邱德祥／攝影
行政院今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，行政院秘書長張惇涵會前發言 明行政院立場。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午場邀請北北基桃竹高屏首長前來行政院，北北基桃竹高屏都親自出席表達立場爭取財源。

台北市長蔣萬安在會前發言表示，8月底收到中央一紙公文，原本4月底核定的捷運建設補助經費將被大刪75%，北市捷運局估算包括環狀線在內的捷運建設完工之前，將被大刪650億，捷運建設的計畫相關的補助經費都是經過專業的評估，以及財務試算，也經過中央的核定，應該按照接下來的修正計劃一併給予，所以希望中央清楚說明與確認是否就一紙公文大幅刪減地方捷運建設的補助經費。

行政院秘書長張惇涵會前發言明行政院立場，張惇涵表示，錯誤的公式入法，造成345億統籌分配稅款分不出去，中央依法也無法分配，不只離島3個縣市分不完，本島19個縣市也分不完，這個問題必須來共同面對。財劃法掏空了中央4165億元，但是事權卻沒有妥善分配，所謂的補助，就是有需要助才有補，但是新版財劃法沒有把事權分配妥善釐清清楚，既然多了錢，拿了錢就要辦事，就要做事。並且要解決財劃法擴大了，造成了嚴重的城鄉不均衡的問題。

高雄市長陳其邁說，預算增加的結果，不能以犧牲其他的縣市來作為代價，以高雄市為例，如果把統籌款加一般性補助款，再加計畫型的補助，那這樣加加減減算起來，高雄市雖然統籌款增加了258億，但是在一般性補助跟計畫性補助，按照中央的一個試算，卻減少了432億，這樣來來回回加起來，反而減少了173億左右，這樣對高雄市來講，草率修法的結果，造成高雄市總體的財源少了173億，非常非常的不公平。所以主張把所有的帳本把它翻開看，如果統籌款增加，那一般補助款，再加上計畫型補助款加起來就不能比前年來的更低，那否則修法的結果就是A縣市是搶B縣市的錢。

行政院長卓榮泰（右）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午搭車抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午搭車抵達行政院。記者邱德祥／攝影
高雄市長陳其邁抵達行政院，討論地方統籌分配款爭議。記者邱德祥／攝影
高雄市長陳其邁抵達行政院，討論地方統籌分配款爭議。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安上午應邀出席行政院座談，討論地方統籌分配款爭議。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安上午應邀出席行政院座談，討論地方統籌分配款爭議。記者邱德祥／攝影

行政院 財劃法 補助款

延伸閱讀

陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強嗆：應找卓榮泰收回成命

卓榮泰明邀地方首長協商財劃法 蔣萬安將出席

卓揆明邀地方首長談財劃法 民進黨：藍白先道歉再協商

卓榮泰明協商財劃法 黃偉哲：會出席並表達南部強烈不公平心聲

相關新聞

財劃法座談嗆爆 蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議如何解。台北市長蔣萬安會前已公開表示，中央用一紙公文刪減捷...

22縣市首長今赴政院討論財劃法 盧秀燕賣關子：下午的事下午再談

行政院今天邀請全台22個縣市首長赴政院開會，討論如何解決財政收支劃分法爭議，以及地方補助款問題。台中市長盧秀燕日前號召1...

財劃法爭議今與中央攤牌 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

「財政收支劃分法」去年底修法後，今年分配地方統籌分配款時，出現分配爭議，有地方政府反映短少，政院指此為公式錯誤造成。為解...

籌款爭議…陳其邁喊朝野放下屠刀：誰犯錯就該誰解決

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。高雄市長陳其邁在會前表示，這是立法錯誤，問題在哪，就應該由...

財劃法公式錯誤 陳雪生提修法改分母：口水戰沒意義

「財政收支劃分法」修法後，今年分配地方統籌分配款出現爭議，有地方政府反映短少，行政院稱此為公式錯誤造成。國民黨立委陳雪生...

反制中央補助地方改申請審核制 藍提修財劃法法制化

行政院要將撥補給地方政府的一般性補助款改成由部會依「會審計畫」補助，引發地方政府反彈。為避免政院想改就改，國民黨團提出財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。