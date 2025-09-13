卓榮泰邀地方討論財劃法 中央地方各表立場
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午場邀請北北基桃竹高屏首長前來行政院，北北基桃竹高屏都親自出席表達立場爭取財源。
台北市長蔣萬安在會前發言表示，8月底收到中央一紙公文，原本4月底核定的捷運建設補助經費將被大刪75%，北市捷運局估算包括環狀線在內的捷運建設完工之前，將被大刪650億，捷運建設的計畫相關的補助經費都是經過專業的評估，以及財務試算，也經過中央的核定，應該按照接下來的修正計劃一併給予，所以希望中央清楚說明與確認是否就一紙公文大幅刪減地方捷運建設的補助經費。
行政院秘書長張惇涵會前發言明行政院立場，張惇涵表示，錯誤的公式入法，造成345億統籌分配稅款分不出去，中央依法也無法分配，不只離島3個縣市分不完，本島19個縣市也分不完，這個問題必須來共同面對。財劃法掏空了中央4165億元，但是事權卻沒有妥善分配，所謂的補助，就是有需要助才有補，但是新版財劃法沒有把事權分配妥善釐清清楚，既然多了錢，拿了錢就要辦事，就要做事。並且要解決財劃法擴大了，造成了嚴重的城鄉不均衡的問題。
高雄市長陳其邁說，預算增加的結果，不能以犧牲其他的縣市來作為代價，以高雄市為例，如果把統籌款加一般性補助款，再加計畫型的補助，那這樣加加減減算起來，高雄市雖然統籌款增加了258億，但是在一般性補助跟計畫性補助，按照中央的一個試算，卻減少了432億，這樣來來回回加起來，反而減少了173億左右，這樣對高雄市來講，草率修法的結果，造成高雄市總體的財源少了173億，非常非常的不公平。所以主張把所有的帳本把它翻開看，如果統籌款增加，那一般補助款，再加上計畫型補助款加起來就不能比前年來的更低，那否則修法的結果就是A縣市是搶B縣市的錢。
