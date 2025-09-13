快訊

22縣市首長今赴政院討論財劃法 盧秀燕賣關子：下午的事下午再談

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

行政院今天邀請全台22個縣市首長赴政院開會，討論如何解決財政收支劃分法爭議，以及地方補助款問題。台中市長盧秀燕日前號召15藍白縣市首長北上發聲，今天下午將赴政院，上午出席活動被問及會提出哪些具體訴求，暫不透露，表示「下午的事下午再談」。

新版財劃法上路，財政部試算後卻出現部分縣市明年統籌分配稅款未增加的狀況，行政院表示修法有疏漏，導致公式出現問題，有300多億元稅款無法分配；藍白縣市首長則在盧秀燕號召下北上抗議，認為應依照修法精神公平分配稅款，增加地方財源，且不可以刪減地方補助款。

行政院長卓榮泰今天邀請22縣市首長赴政院一一開會討論，分為上午場與下午場，台中的表定時間是下午2時。盧秀燕昨天受訪表示，很高興政院聽到地方聲音，會親自出席，請財政局、主計處與相關局處長陪同，代表城市據理力爭，爭取應有的預算。

盧秀燕今天上午在市政大樓主持台中國際動漫博覽會開幕典禮，會後被問及今天下午會提出哪些具體訴求，她表示下午就會知道了，上午的活動是動漫博覽會開幕，希望把焦點放在活動本身，畢竟每年要打造博覽會都要花費很多人力物力與財力，下午的事情下午再談。

台中市長盧秀燕（中）下午將赴行政院討論財劃法與地方補助款，被問及打算提出哪些訴求，她表示「下午的事下午再談」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）下午將赴行政院討論財劃法與地方補助款，被問及打算提出哪些訴求，她表示「下午的事下午再談」。記者陳敬丰／攝影

