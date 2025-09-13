賴瑞隆：財劃法諸多錯誤且重北輕南 藍白認錯道歉重新修法

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

行政院今天邀集各地方縣市首長，共商「財劃法」分配爭議。民進黨立委賴瑞隆表示，高雄作為南部重要直轄市，卻被藍白當作次等公民，這次「財劃法」諸多錯誤外更重北輕南，藍白修法後，高雄整整比台北少獲得近400億元，造成南北差距持續擴大。

賴瑞隆指出，近25年來多位總統重視南北區域均衡發展，也努力拉近南北落差，高雄不僅捷運興建、半導體產業進駐、科技園區開發、亞灣智慧科技創新園區、資產管理中心、碳交所等進駐，高雄全力發展當中，如今藍白國會強行通過重北輕南的「財劃法」修正案，如不重新修法，南北失衡問題將日益加劇。

賴瑞隆批評，藍白國會漠視不審議他提案的「財劃法」版本，要求產業空汙納人分配比例，反而任由國民黨立委柯志恩提出台北首都直接加3%，讓南北更加失衡。委員會三分鐘過水完，院會一個小時內藍白提出8個版本，強行通過諸多錯誤且重北輕南的「財劃法」，更不理會行政院覆議的提醒，現在的錯誤就是國民黨自己造成的，請先向國人認錯道歉。

賴瑞隆表示，朝野應理性討論一起努力，修訂出可行公平的財劃法，讓各地方能均衡發展，台灣才能提升整體競爭力。

藍白 財劃法 賴瑞隆

