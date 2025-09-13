快訊

籌款爭議…陳其邁喊朝野放下屠刀：誰犯錯就該誰解決

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，高雄市長陳其邁（中）會前發言 表達立場。記者邱德祥／攝影
統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。高雄市長陳其邁在會前表示，這是立法錯誤，問題在哪，就應該由產生問題的一方解決。行政院秘書長張惇涵則說，統籌款爭議有錯誤公式入法、事權未釐清及城鄉不均等三大問題要面對，如今立法院即將開議，大家應該為國家做一件對的事情。

張惇涵在會前主動出面表示，立法院倉促修正通過財劃法，如今解鈴還須繫鈴人，卓榮泰院長分兩梯次邀請22縣市首長，有3項問題要面對，首先是錯誤公式入法，造成345億元統籌款分不出去。

其次是財劃法掏空中央4165億元，但是事權卻沒有妥善分配。張惇涵說，需要「補」所以才會有「助」，拿了錢就要辦事，這個問題應該要一起面對。此外，財劃法也擴大造成城鄉不均衡問題，如的營業稅計算方式，是擴大「讓汙染留在鄉村、錢卻交給大都市」的問題，加上人口、土地面積計算方式沒有妥善加權，讓富者愈富、窮者卻並未更有錢。

張惇涵強調，台灣2300萬國民，不分男女老幼、東西南北，都應該受到均等照顧，立法院即將開議，大家應該為國家做一件對的事情。

陳其邁批評，這是立法錯誤、草率修法造成的結果，問題在哪，就應該由產生問題的一方解決。

陳其邁說，財劃法立法初衷是希望健全地方自主財源，讓民選首長可以安排施政計畫。但這次修法顯然造成各縣市分配不公。他主張統籌分配稅款、一般性補助款和計畫性補助款等三項，總額試算結果應該不能比前一年少，才算公平。

他舉例，高雄市的統籌款雖增加258億元，但一般性補助和計畫性補助卻減少432億，總計反而少了173億元左右。他不滿表示，當初立法院修法，他沒機會講話，如今才有機會碰到台北市長蔣萬安，希望拜託大家都能將心比心。

陳其邁強調，朝野應該放下屠刀，立法院該修法就修法、行政院該試算就試算，朝野應該放下爭執好好地談，不然明顯的修法錯誤卻沒人要承認、沒人要改正，這不是民主笑話嗎？朝野領袖若不能坐下來解決問題，根本是愧對人民。

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，行政院秘書長張惇涵會前發言 明行政院立場。記者邱德祥／攝影
