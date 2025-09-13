快訊

反制中央補助地方改申請審核制 藍提修財劃法法制化

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
針對行政院要將地方補助款改為「申請制」，國民黨團書日前舉行記者會，質疑以後地方政府都要仰人鼻息，批評賴清德總統還嫌民調不夠低。圖／聯合報系資料照片
行政院要將撥補給地方政府的一般性補助款改成由部會依「會審計畫」補助，引發地方政府反彈。為避免政院想改就改，國民黨團提出財劃法部分條文修正草案，將一般性及計畫型補助款法制化。國民黨立委王鴻薇說，提案是為防止中央今年修一套，明年又修另一套，還可以對不同縣市大小眼。

主計處8月29日公告修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，改變各項補助款分配原則，並於115年1月1日上路，部分縣市與預估值落差大，讓各縣市政府反彈。

國民黨團8月底提出「財劃法部分條文修正草案」，修改第30條，新增計畫型補助款補助比率，不得低於過去10年，同財力級次縣市、同類型計畫的平均值；且中央114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央在113年8月30日核列114年度一般性補助款金額。

草案也新增第32條、32條之1、37條之2、37條之3，明定中央對地方一般性與計畫型補助款權責，包括不得無故減列或減撥補助款、中央得就直轄市與縣市政府施政計畫監督及考核，增加或減少一般性補助款，需由行政院召開地方首長會議共定之，以及中央對直轄市及縣市政府計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率等。

王鴻薇指出，新版財劃法規定，中央給地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，但行政院把一般補助款改為要個別向部會申請，讓地方去向部會「拜託他們」，因此國民黨團提案修財劃法，將補助款法制化，否則中央今年修一套，明年又修另一套，還可以對不同縣市大小眼。

補助款 行政院 財劃法 王鴻薇

