聽新聞
0:00 / 0:00
反制中央補助地方改申請審核制 藍提修財劃法法制化
行政院要將撥補給地方政府的一般性補助款改成由部會依「會審計畫」補助，引發地方政府反彈。為避免政院想改就改，國民黨團提出財劃法部分條文修正草案，將一般性及計畫型補助款法制化。國民黨立委王鴻薇說，提案是為防止中央今年修一套，明年又修另一套，還可以對不同縣市大小眼。
主計處8月29日公告修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，改變各項補助款分配原則，並於115年1月1日上路，部分縣市與預估值落差大，讓各縣市政府反彈。
國民黨團8月底提出「財劃法部分條文修正草案」，修改第30條，新增計畫型補助款補助比率，不得低於過去10年，同財力級次縣市、同類型計畫的平均值；且中央114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央在113年8月30日核列114年度一般性補助款金額。
草案也新增第32條、32條之1、37條之2、37條之3，明定中央對地方一般性與計畫型補助款權責，包括不得無故減列或減撥補助款、中央得就直轄市與縣市政府施政計畫監督及考核，增加或減少一般性補助款，需由行政院召開地方首長會議共定之，以及中央對直轄市及縣市政府計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率等。
王鴻薇指出，新版財劃法規定，中央給地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，但行政院把一般補助款改為要個別向部會申請，讓地方去向部會「拜託他們」，因此國民黨團提案修財劃法，將補助款法制化，否則中央今年修一套，明年又修另一套，還可以對不同縣市大小眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言