財劃法公式錯誤 陳雪生提修法改分母：口水戰沒意義

「財政收支劃分法」修法後，今年分配地方統籌分配款出現爭議，有地方政府反映短少，行政院稱此為公式錯誤造成。國民黨立委陳雪生開第一槍，欲提案修法財劃法，解決公式錯誤。陳雪生強調，他沒有責怪誰或是生氣，不管是立法院錯、行政院錯，要解決問題，既然錯誤已造成，口水戰、政治戰沒有意義。

本次統籌分配稅款分配時，出現縣市「應分得而未分得」的短少情況，政院將矛頭指向公式錯誤。當中，錯誤是「分母錯誤」，例如統籌分配稅款收入約有9成要分給本島19個縣市，分母部分卻是以全國22縣市計算，離島三縣市也同理。為解決離島應分得而未分得的問題，陳雪生提出修法草案，以修正分母錯誤。

根據陳雪生提案的立法理由說明，為明確法律定義，財劃法第16條之1第3項第1款各目新增「不含離島」文字。按立法意旨，在於保障離島縣市財政自主性並縮小與台灣本島各縣市的財務差距。

其立法理由提到，離島三縣市指標計算公式的分母按「各直轄市及縣市（22個縣市）計算」，致有未能分配完畢之數，與立法意旨有所出入，故將第16條之1第3項第3款各目中，原分配方式列明「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。

該理由也指出，為有利離島三縣（市）於明年度獲得分配，故於第16條之1第4項新增但書，利財政部於本修正案通過後，得以儘速完成統籌分配稅款推估數。因此，第16條之1第4項新增，前段規定因修法而造成情事變更，不受會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府之限制。

陳雪生說，2.5%是220億，當中金門、澎湖分較多，馬祖（連江）分較少，他也妥協，他也願意，三個離島已協調好。對於藍委自己提案修法是否形同自認錯誤，他說，不是每個人都是會計專家，藍營裡面似乎是覺得是否行政院主計處、財政部動手腳，各說各話，他不管怎麼說，不管是立法院錯、行政院錯，要解決問題，既然錯誤已造成，追那個有什麼意思，口水戰、政治戰沒有意義。

陳雪生表示，各縣市年底要編預算，要有依據，依照財政部所公布的統籌分配稅款，馬祖沒辦法編預算，本來財源就不足了，這樣預算編不下去，所以他才很急，他沒有責怪誰或生氣，也沒什麼好生氣的。分母弄錯，300多億分不出去，改過來就好了。他也不覺得行政院長卓榮泰約見這些縣市長，能談出什麼東西，因為三讀通過的法律就在那裡，行政院長能改變嗎？解鈴還須繫鈴人，立法院修法通過就好了。

陳雪生強調，追溯四個月很重要，現在是9月，修法完成可能是10月，差了1個月，明年這個錢就用不上了，他的意思是離島有120億還沒分配的錢用不上，不光離島用不上，中央政府也用不上，因為繳回國庫，因此修法會修「不追溯四個月」，通過則行政院照案執行。