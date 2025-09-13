聽新聞
0:00 / 0:00
影／中央今開會討論財劃法 侯友宜：期待中央積極面對
中央今針對財政收支劃分法，與地方縣市政府討論115年度補助情形舉辦交流會議，新北市長侯友宜今表示，樂見中央在財畫法通過後，一起面對做檢討，他期待中央積極面對，地方一定會積極回應，中央希望合作的事項。
侯友宜表示，財劃法確實是涉及到中央跟地方在事權跟分配上，這不單是資源的問題，也是一個權責相當的問題，每一項制度在改變的過程當中，中央跟地方一定要積極面對跟溝通，他非常樂見中央在財劃法通過以後，一起共同面對來做檢討，還有一些沒有做得很周詳的地方。
侯友宜表示，每一件事情都希望，只要公開、透明，大家詳細溝通好以後，就攜手往前走，今早中央跟地方對財劃法的溝通，他很期待，中央能夠積極面對，地方一定會積極回應，中央所有希望合作的事項，大家一起努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言