影／中央今開會討論財劃法 侯友宜：期待中央積極面對

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，樂見中央在財畫法通過後，一起面對做檢討，他期待中央積極面對，地方一定會積極回應，中央希望合作的事項。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今表示，樂見中央在財畫法通過後，一起面對做檢討，他期待中央積極面對，地方一定會積極回應，中央希望合作的事項。記者江婉儀／攝影

中央今針對財政收支劃分法，與地方縣市政府討論115年度補助情形舉辦交流會議，新北市長侯友宜今表示，樂見中央在財畫法通過後，一起面對做檢討，他期待中央積極面對，地方一定會積極回應，中央希望合作的事項。

侯友宜表示，財劃法確實是涉及到中央跟地方在事權跟分配上，這不單是資源的問題，也是一個權責相當的問題，每一項制度在改變的過程當中，中央跟地方一定要積極面對跟溝通，他非常樂見中央在財劃法通過以後，一起共同面對來做檢討，還有一些沒有做得很周詳的地方。

侯友宜表示，每一件事情都希望，只要公開、透明，大家詳細溝通好以後，就攜手往前走，今早中央跟地方對財劃法的溝通，他很期待，中央能夠積極面對，地方一定會積極回應，中央所有希望合作的事項，大家一起努力。

