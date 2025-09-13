政院邀首長座談財劃法爭議 郝龍斌提3要求：立即停止政治操作

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，統籌分配稅款分配爭議如何解。有意參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌向行政院，提出三點要求，停止政治操作，不得再用補助款綁樁、看顏色給錢，也該回到憲法精神，讓地方有穩定財源推動建設。

郝龍斌說，政黨利益不能霸凌全民利益，權力傲慢不能凌駕憲法精神。賴清德總統才剛說「台灣社會必須休養生息」，三天後就翻臉開戰，攻擊地方首長「有地方包圍中央的心態」。是忘記了，還是害怕想起來？當年身為台南市長、行政院長時，賴清德多次呼籲修正財劃法，如今卻利用權力反過來壓制地方，難道中央可以說一套做一套？

郝龍斌表示，新版財劃法是全國地方政府25年來努力的成果，中央下放8488億，比去年多4387億，讓地方有穩定財源建設與照顧人民。民進黨卻動手腳，想用公式漏洞把錢收回去，把「一般性補助款」從固定分配改成看顏色分配，還把各部會的計畫補助款挪來操控，赤裸裸把人民的血汗稅收當成政治籌碼。

郝龍斌強調，他嚴正要求行政院，立即停止政治操作，尊重新版財劃法的立法精神；不得再用補助款綁樁、看顏色給錢；回到憲法精神，讓地方有穩定財源推動建設。中央與地方是夥伴，不是臣屬。如果中央一再挑釁壓迫地方，全國地方政府、民意一定會站出來，捍衛地方自治、捍衛憲政秩序，絕不讓民進黨把「財劃法」變成新的政治鬥爭工具。