快訊

網紅賓賓哥涉打雲林阿公！圤智雨曝音檔疑似「認甩巴掌、對員工下封口令」

轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將「就地拆除銷毀」 國產署說理由

政院邀首長座談財劃法爭議 郝龍斌提3要求：立即停止政治操作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料片
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料片

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，統籌分配稅款分配爭議如何解。有意參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌向行政院，提出三點要求，停止政治操作，不得再用補助款綁樁、看顏色給錢，也該回到憲法精神，讓地方有穩定財源推動建設。

郝龍斌說，政黨利益不能霸凌全民利益，權力傲慢不能凌駕憲法精神。賴清德總統才剛說「台灣社會必須休養生息」，三天後就翻臉開戰，攻擊地方首長「有地方包圍中央的心態」。是忘記了，還是害怕想起來？當年身為台南市長、行政院長時，賴清德多次呼籲修正財劃法，如今卻利用權力反過來壓制地方，難道中央可以說一套做一套？

郝龍斌表示，新版財劃法是全國地方政府25年來努力的成果，中央下放8488億，比去年多4387億，讓地方有穩定財源建設與照顧人民。民進黨卻動手腳，想用公式漏洞把錢收回去，把「一般性補助款」從固定分配改成看顏色分配，還把各部會的計畫補助款挪來操控，赤裸裸把人民的血汗稅收當成政治籌碼。

郝龍斌強調，他嚴正要求行政院，立即停止政治操作，尊重新版財劃法的立法精神；不得再用補助款綁樁、看顏色給錢；回到憲法精神，讓地方有穩定財源推動建設。中央與地方是夥伴，不是臣屬。如果中央一再挑釁壓迫地方，全國地方政府、民意一定會站出來，捍衛地方自治、捍衛憲政秩序，絕不讓民進黨把「財劃法」變成新的政治鬥爭工具。

行政院 財劃法 補助款 郝龍斌 賴清德

延伸閱讀

拚黨主席輸傅崐萁改趙少康上陣？ 郝龍斌：我倆定有一人參選

郝龍斌：興達電廠爆炸 是民進黨錯誤能源政策的必然結果

明講了！郝龍斌：選國民黨主席我有意願 且在準備

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

相關新聞

政院邀首長座談財劃法爭議 郝龍斌提3要求：立即停止政治操作

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，統籌分配稅款分配爭議如何解。有意參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌向行政院，提出三...

卓揆邀縣市首長共商財劃法 朱立倫：政府要解決問題 不是製造衝突

行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，國民黨主席朱立倫說，一般補助款本來沒問題，是行政院製造新問題，想要用申...

政院邀地方首長座談財劃法爭議 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

「財政收支劃分法」去年底修法後，今年分配地方統籌分配款時，出現分配爭議，有地方政府反映短少，政院指此為公式錯誤造成。為解...

影／中央今開會討論財劃法 侯友宜：期待中央積極面對

中央今針對財政收支劃分法，與地方縣市政府討論115年度補助情形舉辦交流會議，新北市長侯友宜今表示，樂見中央在財畫法通過後...

財劃法爭議 綠委：執政團隊審慎以對

賴清德總統循例在立法院開議前，邀請民進黨立委在官邸餐敘，聽取綠委們意見，昨天是最後一梯次。據轉述，民進黨立委提及，財劃法...

財劃法爭議 卓揆今邀縣市首長共商解方 藍委批政院如鬥雞　

行政院長卓榮泰今邀廿二縣市首長共商財劃法爭議解方，民進黨表示，財劃法困境完全是藍白造成，在野黨應先承認錯誤、公開道歉，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。