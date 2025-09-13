政院邀地方首長座談財劃法爭議 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

「財政收支劃分法」去年底修法後，今年分配地方統籌分配款時，出現分配爭議，有地方政府反映短少，政院指此為公式錯誤造成。為解爭議，行政院今邀集地方首長座談。台北市長蔣萬安今早現身時，指中央以一紙公文大幅刪減捷運補助經費，他希望中央清楚說明。

蔣萬安說，今年8月底收到中央公文，今年4月核定的捷運建設補助經費將被刪減75%。根據台北市捷運局、主計處估算，依照這趨勢，包括環狀線的捷運完成之前，會被大幅刪減650億。

蔣萬安表示，捷運計畫相關補助經費都是經過專業評估以及財務試算，也經過中央核定，依照接下來修正企畫一併給予，希望中央清楚說明、確認，是否以一紙公文，大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費。