卓揆邀縣市首長共商財劃法 朱立倫：政府要解決問題 不是製造衝突

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今出席乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今出席乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會。記者劉懿萱／攝影

行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，國民黨主席朱立倫說，一般補助款本來沒問題，是行政院製造新問題，想要用申請制，變成計畫型補助款，這才是問題。政府存在是解決問題，不是製造衝突。

朱立倫今出席乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會，會前受訪回應財劃法爭議，朱說政府存在目的，是解決問題，不是製造衝突，但到今天為止還是沒有執政風範。新的財劃法大方向是對的，解決25年來中央與地方財政不均的問題。計算公式雖然有瑕疵，但直接試算就解決，即便剩下350億，還是分配給這22縣市。尤其現在差異在外島，趕快把問題解決。

至於財劃法公式瑕疵，朱說，立法院直接修就好，財劃法大方向是對的，現在是財劃法之外的一般補助款，一般補助款本來沒問題是公式化，但行政院製造新問題，想要用申請制，變成計畫型補助款，這才是問題，也是藍營縣市首長不能接受的原因，不要把問題攪和成一團。財劃法公式小瑕疵可以解決，台灣有太多事情要處理，行政院只會製造衝突的話將國無寧日。

財劃法 補助款 朱立倫 卓榮泰

