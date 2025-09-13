聽新聞
卓揆邀縣市首長共商財劃法 朱立倫：政府要解決問題 不是製造衝突
行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，國民黨主席朱立倫說，一般補助款本來沒問題，是行政院製造新問題，想要用申請制，變成計畫型補助款，這才是問題。政府存在是解決問題，不是製造衝突。
朱立倫今出席乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會，會前受訪回應財劃法爭議，朱說政府存在目的，是解決問題，不是製造衝突，但到今天為止還是沒有執政風範。新的財劃法大方向是對的，解決25年來中央與地方財政不均的問題。計算公式雖然有瑕疵，但直接試算就解決，即便剩下350億，還是分配給這22縣市。尤其現在差異在外島，趕快把問題解決。
至於財劃法公式瑕疵，朱說，立法院直接修就好，財劃法大方向是對的，現在是財劃法之外的一般補助款，一般補助款本來沒問題是公式化，但行政院製造新問題，想要用申請制，變成計畫型補助款，這才是問題，也是藍營縣市首長不能接受的原因，不要把問題攪和成一團。財劃法公式小瑕疵可以解決，台灣有太多事情要處理，行政院只會製造衝突的話將國無寧日。
