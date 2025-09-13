財劃法爭議 綠委：執政團隊審慎以對

賴清德總統循例在立法院開議前，邀請民進黨立委在官邸餐敘，聽取綠委們意見，昨天是最後一梯次。據轉述，民進黨立委提及，財劃法朝野今天將再交鋒，執政團隊要審慎以對，此外政府也要強化對外論述，並拉近與民眾距離。

賴清德昨晚與綠委餐敘，成員包含綠委陳亭妃、賴瑞隆、王美惠、黃捷、陳素月、王定宇、郭國文、吳思瑤。郭國文會後表示，現在立法院的情勢，確實有諸多的挑戰，大家還是關心許多民生議題，特別現在關稅還處於未確定狀態下，對產業有什麼樣的衝擊。

郭國文表示，賴總統強調，相關的預算其實很早以前就準備好了，四月宣布時，兩天內就提出相對的因應方案。此外，依照目前的一些經濟指標，呈現出來都相當的不錯，不論是股市破兩萬五，或者是失業率創新低，大家對現在的經濟要有信心，這是總統特別強調的。

據轉述，昨晚餐敘中也談及關稅戰和風災後復原，立委反應，政府或許做了很多事，但地方上感受有落差，隨著行政團隊人事調整後，要加以強化，拉近與民眾距離；此外，財劃法朝野今天將再交鋒，執政團隊要慎審對。

民進黨立委吳思瑤稱，會中花很多時間討論文化議題，賴總統也勉勵大家，文化是台灣立足於世界的底氣，大家在關心政治之餘，也應多關注台灣文化。

至於黨團改組進度，與會綠委表示，黨團總召柯建銘並未與會，會中也完全沒有談論到相關內容。