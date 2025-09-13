財劃法爭議 卓揆今邀縣市首長共商解方 藍委批政院如鬥雞　

行政院長卓榮泰今邀廿二縣市首長共商財劃法爭議解方，民進黨表示，財劃法困境完全是藍白造成，在野黨應先承認錯誤、公開道歉，再來和政院協商如何善後；國民黨立委林思銘批，執政黨未提具體改革方案，反而以激烈言詞推卸責任、挑動對立，政院成「鬥雞」。

六都市長與多數縣市長都將親自出席今天與卓揆的會商。台中市長盧秀燕表示，很高興行政院聽到地方心聲，她會代表城市據理力爭，爭取應有的預算。台北市長蔣萬安表示，中央剋扣地方（補助經費）才導致爭議，中央不剋扣，地方就不會包圍中央。

新北市長侯友宜稱，財劃法資源來自納稅錢，如何做好事權分配，中央、地方要共同面對；總統當過行政院長與台南市長，相信了解地方需求，不管統籌稅款或補助款，盼雙向溝通解決問題；他樂見中央釋出善意，共同做好透明、公開的水平分配，讓大家能有所依循。

雲林縣長張麗善說，她的訴求是「把餅做大」，確保各縣市分配到的預算都能增加，呼籲將中央將尚未分配的三四五點五億元，補足有短缺的縣市；中央不要左手給、右手刪除，放任各部會萬箭齊發，將各項補助亂殺、打折，甚至掛零不補助。

台南市長黃偉哲表示，藍白惡修財劃法，造成中央、地方財政分配秩序大亂，不分藍綠縣市都感受到不公平，不管分母錯誤，或者結構重北輕南，修法內容已引起反感；他呼籲在野黨盡速修正，將代表市民表達強烈意見，對南部極端不利，萬萬無法接受。

高雄市長陳其邁表示，高雄在統籌分配款增加幅度六都最低，對市府財政及重大建設形成嚴重挑戰，呼籲立法院應正視問題，盡速啟動修法，進行結構性調整。國民黨立委羅智強說，如果賴清德真的覺得財劃法有瑕疵，行政院就應該提版本，但民進黨從到尾擺爛，結果現在拿來當藉口跟在野黨開戰。