聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
行政院長卓榮泰明天將邀地方首長協商《財政收支劃分法》修法，金門縣晚間確定由副縣長李文良率隊參加。圖/本報資料照
行政院長卓榮泰明天將邀地方首長協商《財政收支劃分法》修法，金門縣晚間確定由副縣長李文良率隊參加。圖/本報資料照

行政院長卓榮泰明天將邀地方首長協商《財政收支劃分法》修法，金門縣晚間確定由副縣長李文良率主計處長王崑龍、財政處代理處長關嘉荣出席，盼替金門爭取應有財源。

李文良直言，去年底立院藍白黨團強推新版財劃法，因統籌分配公式設計倉促，導致「分母條文」出現錯誤，金門統籌分配款短少近40億元，這是離島財政重大損失，盼經由座談尋求最大公約數。

縣府自行估算，今年全國可分配統籌稅款總額8488億元，離島三縣應得比例為2.5%，約212億元，但財政部實際公告僅89.03億元，其中金門48.35億元、澎湖33.45億元、連江7.23億元，尚有逾122億元未分配。金門推估至少少拿43.55億元，籲中央補足缺口，落實新版財劃法精神，支持離島建設。

縣府並強調三大訴求：一是依法保障一般性補助款不得低於114年度；二是中央既定補助不得隨意刪減或拖延；三是釐清事權，避免地方無所適從。

「金門少了40億，竟然沒人靠夭，不可思議。」民進黨籍縣議員蔡其雍批評，去年底立院藍白黨團強推的「新版財劃法」過於草率與倉促，在統籌分配稅款的公式設計上出現分母條文錯誤，導致金門統籌分配款短少近40億元。這已經影響到離島應有的財政資源，這次事件凸顯財劃法制度性問題，垂直與水平分配失衡，財政優勢縣市受惠更多，偏鄉與弱勢地區恐被邊緣化。未來修法應檢討人口與營業額比重過高的設計，避免資源過度集中，才能實現財政均衡。

蔡其雍也提醒，主計總處雖承諾115年地方總補助「只增不減」，但修法進度未定，預算編列因此混亂，年底恐出現延宕。

無黨籍議員吳佩雯則批中央「懲罰好學生」，認為因金門有金酒財源，中央在統籌與補助上處處大小眼。她強調，看似增加的補助，其實是刪減計畫款後的假象，對金門極不公平。吳呼籲縣長陳福海積極爭取「模範生獎勵」，否則明年縣庫恐怕見底。

金門副縣長李文良明天將代表金門到行政院開會，他說，因統籌分配公式設計倉促，導致「分母條文」出現錯誤，金門統籌分配款短少近40億元，盼經由座談尋求最大公約數。記者蔡家蓁/攝影
金門副縣長李文良明天將代表金門到行政院開會，他說，因統籌分配公式設計倉促，導致「分母條文」出現錯誤，金門統籌分配款短少近40億元，盼經由座談尋求最大公約數。記者蔡家蓁/攝影

金門 財劃法 財政收支劃分法

相關新聞

卓揆明邀地方討論財劃法…金門推估短少40億 議員轟：沒人靠夭？

行政院長卓榮泰明天將邀地方首長協商《財政收支劃分法》修法，金門縣晚間確定由副縣長李文良率主計處長王崑龍、財政處代理處長關...

陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強嗆：應找卓榮泰收回成命

高雄市長陳其邁指財劃法修法造成地方財源分配不公，要求立法院盡速修法。國民黨立院黨團書記長羅智強今呼籲陳其邁，應找同黨的行...

新版財劃法爭議 竹縣議員批中央「推卸責任無助解決問題」

藍、白通過的財劃法修正陷入爭議，分配公式中的分母文字出現條文錯誤，導致300多億統籌款無法分配。對此，新竹縣議員邱靖雅直...

卓榮泰明邀地方談財劃法 謝國樑：基隆一般及計畫性補助款全被砍了

行政院長卓榮泰明邀地方首長協商財劃法，基隆市長謝國樑因有日本姐妹市來訪行程，將由副市長邱佩琳出席。謝國樑說，明天主要表達...

黃國昌爆潘孟安喬財劃法覆議 總統府：遺憾遭拒傷害國家

民眾黨主席黃國昌今天表示，總統府秘書長潘孟安曾私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團版本。總統府...

陳其邁指財劃法造成市政推動嚴峻 籲重新修法

財劃法修正案爭議不斷，行政院長卓榮泰明天將邀縣市溝通，高雄市長陳其邁預訂出席，今天他在臨時市政會議重申，高雄在統籌分配款...

