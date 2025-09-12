卓揆明邀地方討論財劃法…金門推估短少40億 議員轟：沒人靠夭？

行政院長卓榮泰明天將邀地方首長協商《財政收支劃分法》修法，金門縣晚間確定由副縣長李文良率主計處長王崑龍、財政處代理處長關嘉荣出席，盼替金門爭取應有財源。

李文良直言，去年底立院藍白黨團強推新版財劃法，因統籌分配公式設計倉促，導致「分母條文」出現錯誤，金門統籌分配款短少近40億元，這是離島財政重大損失，盼經由座談尋求最大公約數。

縣府自行估算，今年全國可分配統籌稅款總額8488億元，離島三縣應得比例為2.5%，約212億元，但財政部實際公告僅89.03億元，其中金門48.35億元、澎湖33.45億元、連江7.23億元，尚有逾122億元未分配。金門推估至少少拿43.55億元，籲中央補足缺口，落實新版財劃法精神，支持離島建設。

縣府並強調三大訴求：一是依法保障一般性補助款不得低於114年度；二是中央既定補助不得隨意刪減或拖延；三是釐清事權，避免地方無所適從。

「金門少了40億，竟然沒人靠夭，不可思議。」民進黨籍縣議員蔡其雍批評，去年底立院藍白黨團強推的「新版財劃法」過於草率與倉促，在統籌分配稅款的公式設計上出現分母條文錯誤，導致金門統籌分配款短少近40億元。這已經影響到離島應有的財政資源，這次事件凸顯財劃法制度性問題，垂直與水平分配失衡，財政優勢縣市受惠更多，偏鄉與弱勢地區恐被邊緣化。未來修法應檢討人口與營業額比重過高的設計，避免資源過度集中，才能實現財政均衡。

蔡其雍也提醒，主計總處雖承諾115年地方總補助「只增不減」，但修法進度未定，預算編列因此混亂，年底恐出現延宕。