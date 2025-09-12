陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強嗆：應找卓榮泰收回成命

高雄市長陳其邁指財劃法修法造成地方財源分配不公，要求立法院盡速修法。國民黨立院黨團書記長羅智強今呼籲陳其邁，應找同黨的行政院長卓榮泰，要求他收回成命，不要惡搞地方政府，別將一般補助款改為申請制，苛扣原先承諾地方政府的計劃型補助款，應立即撥付地方，問題立即迎刃而解。

羅智強說，請陳其邁好好想想，是身為民進黨的高雄市長，還是全高雄人的高雄市長，賴清德擔任台南市長主張要修財劃法，平衡中央及地方的財政收入，當上總統卻完全只想集權又集錢，陳其邁市長是否也要好好勸勸賴清德總統不要見獵心喜，放下打壓在野黨威權心態，這些問題不是都解決了？

羅智強指出，一個公正、公開、透明的統籌分配稅款的制度，才是人民之幸、國家之福，立法院會在開議後以最速件完成財劃法修正，屆時也請行政院、民進黨團拿出版本，不要擺爛不提修法版本，又惡整地方政府及在野黨。民進黨縣市長及高官們現在最應該做的，是好好拿出辦法及執政能力，才不會被人民唾棄。