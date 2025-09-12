新版財劃法爭議 竹縣議員批中央「推卸責任無助解決問題」

藍、白通過的財劃法修正陷入爭議，分配公式中的分母文字出現條文錯誤，導致300多億統籌款無法分配。對此，新竹縣議員邱靖雅直言，修法方向是正確的，至於細節有誤，應立即檢討調整，瑕不掩瑜。而非轉換觀念，又再次造成政治紛擾。

邱靖雅表示，財劃法修法議題爭議再起，外界批評該法已逾20年未修正，財政部早在10多年前便提出修法建議，卻在民進黨執政後遲無動作。總統賴清德過去在台南市長任內及擔任行政院長時，也曾公開批評財劃法不公，呼籲修法，然而財政部遲未行動。

針對近期紛爭，財政部將責任歸因於立法院立法倉促，導致事權與比例計算未臻完善，留下近3百億元未分配。她批評，財政部至今未提出自己的草案，已屬失職，對國民黨與民眾黨草案未事先研讀了解，事後才挑出問題，更形同瀆職，「中央長期集權集錢，即便財劃法修正已成各界共識，仍態度消極、持續推諉責任。」

此舉也導致各縣市今年編列預算時遭遇困難，邱靖雅解釋，8月29日才接獲正式文件，導致預算編列過程反覆變動，一般型補助款更遭財政部先行扣減25%，並要求地方發函轉交立委支持追加預算後，才願意補撥。事實上，編列預算協調會以往九月就確定，如今還有許多得調整。

藍、白兩黨在立院提出的財劃法草案，獲多數縣市支持。邱靖雅強調，細節若有誤仍可檢討調整，但「瑕不掩瑜」，應回歸制度性檢討，而非再度引發政治紛擾。她直言，賴清德總統昨日的發言「根本是在打臉自己的團隊」，凸顯民進黨政府缺乏文官素養與整體規畫，爭議一再僵持，只會推卸責任，無助於解決目前狀況。