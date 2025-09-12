卓榮泰明邀地方談財劃法 謝國樑：基隆一般及計畫性補助款全被砍了

行政院長卓榮泰明邀地方首長協商財劃法，基隆市長謝國樑因有日本姐妹市來訪行程，將由副市長邱佩琳出席。謝國樑說，明天主要表達「幾乎所有的一般性補助款及計畫型補助款全部被拿掉了。」

謝國樑說，因為周六在基隆有日本姐妹市來訪的行程，他無法親自去行政院長的會議，將由副市長邱佩琳率同財政處、主計處長出席。

謝國樑表示，基隆非常有誠意，希望向行政院表達地方政府遇到的問題，準備好基隆的論述，中央地方一起來解決，地方只想解決問題，明天主要主達「幾乎所有的一般性補助款及計畫型、競爭型補助款全部被拿掉了。」

「基隆市民同時也中華民國的國民」謝國樑說，希望明天會有好的滿意的結果，行政院一定有一些方法，大家研議解決之道。