黃國昌爆潘孟安喬財劃法覆議 總統府：遺憾遭拒傷害國家

民眾黨主席黃國昌今天表示，總統府秘書長潘孟安曾私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團版本。總統府發言人郭雅慧表示，注意到黃國昌的談話，很遺憾當時政府提出覆議遭到在野黨拒絕，以至於為國家與國民帶來傷害，當務之急就是盡快糾正錯誤。

郭雅慧表示，國家的財政穩健、地方的均衡發展，以及國民的權益，都無分藍綠，也不應該受到錯誤立法的傷害，呼籲黃國昌不要模糊焦點，如果當初民眾黨贊成覆議，就不會有今日的爭議。

黃國昌昨爆料，賴清德總統曾找人私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團版本。黃國昌今表示，那個人就是總統府秘書長潘孟安。