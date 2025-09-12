陳其邁指財劃法造成市政推動嚴峻 籲重新修法
財劃法修正案爭議不斷，行政院長卓榮泰明天將邀縣市溝通，高雄市長陳其邁預訂出席，今天他在臨時市政會議重申，高雄在統籌分配款增加幅度為六都最低，對市府財政及重大建設形成嚴重挑戰，呼籲立法院應正視問題，盡速啟動修法，進行結構性調整。
陳其邁說，統籌分配款部分，高雄增加比例是六都最低，財劃法修法若缺乏整體性思考，將嚴重影響地方建設。立法院應盡速全面性檢討與修正，而非針對公式數字做片面調整，唯有進行長遠且結構性的修法，才能真正改善財源分配不均，確保地方發展不受影響。
他說，市府須於法定期限內完成預算編列送交市議會審議，由於補助款與計畫型補助尚未確定，造成各局處預算編列困難，像捷運建設，中央補助金額與市府實際需支付金額差距達一○三億元，已對市政推動造成嚴峻壓力。
