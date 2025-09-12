昨爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝是潘孟安

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌昨專訪爆料，賴清德總統（左）曾私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團版本。黃國昌今表示，那個人就是總統府秘書長潘孟安（右）。圖／聯合報系資料照片
新版財劃法爭議持續，因條文內的公式有誤導致統籌分配稅款計算錯誤。民眾黨主席黃國昌昨專訪爆料，賴清德總統曾找人私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團版本。黃國昌今表示，那個人就是總統府秘書長潘孟安。

黃國昌昨接受資深媒體人趙少康專訪表示，去年底財劃法修法時，民進黨不投民眾黨版，最後導致通過國民黨版；黃國昌還說，事後賴清德還找人私下傳話，要民眾黨團能支持財劃法覆議，但自己聽到這個提議，就回「不可能」。

黃國昌今受訪時被問及此事，他說，當時民眾黨有立委去總統府參加活動，參加完後就被潘孟安留下來，「潘孟安帶他進去談了這件事情」，回來以後，該立委如實跟他報告賴清德總統的提議，「我就直接回絕『不可能』」。

