財劃法爭議延燒卓揆邀商討 張麗善：離島分配不應成為難題

財政收支劃分法爭議不斷，行政院長卓榮泰明邀請全台縣市首長開會，商討解決統籌分配稅款與補助款問題，雲林縣長張麗善將親自出席，她的重點訴求是「把餅做大」，確保各縣市分配到的預算都能增加，不再被中央任意刪減。

張麗善今表示，行政院邀請全台縣市首長會商，她明天下午將親自出席表達訴求，包括一般補助款應依法列入法定預算，不應任意刪除，計畫型補助也應依各縣市財政等級訂定合理的自籌款比例，不該將一般補助款轉嫁為計畫型補助。

張麗善指出，她希望中央不要左手給、右手刪除，放任各個部會萬箭齊發將各項補助亂殺、打折，甚至掛0不補助，針對統籌分配稅款中離島縣市的分母換算問題，張麗善認為，主計總處既可刪減一般補助款，理應也能解決離島預算分配，只要撥出2.5%給離島縣市分配即可，不應成為難題。

她的訴求重點是要把餅做大，讓各縣市分配到的預算都能增加，希望中央盡速將統籌分配稅款尚未分配的345.5億元補足有短缺的縣市，讓各縣市順利編預算，以利政策推動。