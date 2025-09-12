卓揆明邀地方首長談財劃法 新竹縣市首長出席：表達地方心聲
藍白修「財劃法」爆出致近350億元統籌分配稅款陷入「中央想給，地方卻拿不到」窘境，多個縣市財源不增反減，法」爆出300多億無法分配、許多縣市不增反減的重大瑕疵，在台中市長盧秀燕召集下，15縣市日前要求中央解決爭議行政院長卓榮泰表示本周六將邀請22個縣市首長討論解方。新竹縣市首長今天都指出，明天會親自出席，替新竹縣市表達意見。
台中市長盧秀燕10日號召15個藍白地方首長北上，要求中央政府解決「財劃法」修正案爭議。行政院長卓榮泰允諾，13日將邀22個地方政府共商解方。
對此，竹市代理市長邱臣遠表示，依據行政院主計總處修正新制，自115年度起，原本依公式計算的一般性補助款改為申請制，由各部會逐案審核，不僅增加繁瑣的行政程序，也使得中央對地方政府的補助經費不再公開透明，使各縣市年度預算編列產生高度不確定性，嚴重影響施政進度與民眾對政府的信任。
邱臣遠強調，中央應維持公開透明且公平合理的分配機制，確保各縣市擁有穩定與可預期的財源，方能充實公共服務、加速基礎建設，並及時回應民意需求，守護市民生活福祉。他指出，竹市將與各縣市攜手合作、團結發聲，持續向中央反映基層的真實需求，爭取合理資源，讓地方能穩健施政，打造永續宜居的城市，同時推動國家整體持續向前。
新竹縣長楊文科指出，明天將訴求新竹縣114年度一般性補助款被刪減20.6 8億元，希望中央趕快盡速撥補。
對於財劃法的看法，楊文科昨天在義民祭時致詞時，公開向台下賴清德總統喊話：「我認為修財劃法是正確的」，賴總統過去當市長時也主張修法，重點要修得合宜、公平，需要大家的智慧，希望中央能與地方好好討論。
周六座談於行政院舉辦，以生活圈畫分梯次，上午為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、高雄市、屏東縣、金門縣、連江縣和澎湖縣；下午為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。
