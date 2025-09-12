卓揆明邀地方首長談財劃法 民進黨：藍白先道歉再協商

「財劃法」分配爭議延燒，行政院長卓榮泰明天將召集全國縣市長共商解方。民進黨今天表示，「財劃法」困境完全是藍白造成，行政院當然可依法行政，而在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和政院協商如何善後。

民進黨立委陳培瑜表示，她個人對行政院是否主動提出修法持保留態度，但國民黨在「財劃法」通過後不肯認錯，15位藍白縣市首長在走進卓榮泰辦公室前，應先召開記者會向全國人民公開道歉。

陳培瑜指出，執政黨沒有一定要幫忙處理「財劃法」的困境，這個困境完全是藍白立委一手造成，行政院在依法行政的角度上，當然可按照這個粗糙的爛法來執行；但在藍白占多數的立法院，接下來的預算會期，風災重建或韌性特別條例預算都可被當成人質綁架，威脅行政院在「財劃法」上做出讓步。

民進黨發言人吳崢表示，解決問題必須先承認問題，若當事人沒有病識感就不能強迫就醫，例如國民黨立委王鴻薇稱行政院可用一般性補助款來調整，國民黨就必須先向社會大眾承認錯誤、有嚴重問題，才請行政院來善後；否則立法院多數通過的法律，行政院依法行政、也不好擅自修改。

吳崢指出，賴清德總統的立場相當堅定，昨已說明這次「財劃法」修法是藍白鑄成大錯，原因是在野抱持「地方包圍中央」的政治動機，把攸關國家財政健全與人民福祉分配的「財劃法」當成政治鬥爭的工具，將「立法武器化」才導致困境。