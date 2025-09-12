快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰明天將召集全國縣市長共商解方，民進黨表示，在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和政院協商如何善後。圖／聯合報系資料照片
財劃法」分配爭議延燒，行政院長卓榮泰明天將召集全國縣市長共商解方。民進黨今天表示，「財劃法」困境完全是藍白造成，行政院當然可依法行政，而在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，再來和政院協商如何善後。

民進黨立委陳培瑜表示，她個人對行政院是否主動提出修法持保留態度，但國民黨在「財劃法」通過後不肯認錯，15位藍白縣市首長在走進卓榮泰辦公室前，應先召開記者會向全國人民公開道歉。

陳培瑜指出，執政黨沒有一定要幫忙處理「財劃法」的困境，這個困境完全是藍白立委一手造成，行政院在依法行政的角度上，當然可按照這個粗糙的爛法來執行；但在藍白占多數的立法院，接下來的預算會期，風災重建或韌性特別條例預算都可被當成人質綁架，威脅行政院在「財劃法」上做出讓步。

民進黨發言人吳崢表示，解決問題必須先承認問題，若當事人沒有病識感就不能強迫就醫，例如國民黨立委王鴻薇稱行政院可用一般性補助款來調整，國民黨就必須先向社會大眾承認錯誤、有嚴重問題，才請行政院來善後；否則立法院多數通過的法律，行政院依法行政、也不好擅自修改。

吳崢指出，賴清德總統的立場相當堅定，昨已說明這次「財劃法」修法是藍白鑄成大錯，原因是在野抱持「地方包圍中央」的政治動機，把攸關國家財政健全與人民福祉分配的「財劃法」當成政治鬥爭的工具，將「立法武器化」才導致困境。

普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

立法院新會期9月19日開議 9月30日邀卓榮泰施政報告

影／卓榮泰邀地方首長協商財劃法 盧秀燕：會親自出席

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

財劃法爭議延燒卓揆邀商討 張麗善：離島分配不應成為難題

財政收支劃分法爭議不斷，行政院長卓榮泰明邀請全台縣市首長開會，商討解決統籌分配稅款與補助款問題，雲林縣長張麗善將親自出席...

卓揆明邀地方首長談財劃法 新竹縣市首長出席：表達地方心聲

藍白修「財劃法」爆出致近350億元統籌分配稅款陷入「中央想給，地方卻拿不到」窘境，多個縣市財源不增反減，法」爆出300多...

卓揆明邀地方首長談財劃法 民進黨：藍白先道歉再協商

「財劃法」分配爭議延燒，行政院長卓榮泰明天將召集全國縣市長共商解方。民進黨今天表示，「財劃法」困境完全是藍白造成，行政院...

卓榮泰明協商財劃法 黃偉哲：會出席並表達南部強烈不公平心聲

台南市長黃偉哲今表示，針對藍白陣營在立法院惡修財政收支劃分法修正，相關修法不僅造成中央與地方財政分配秩序大亂，也讓不分藍...

回賴清德「屠刀說」 羅智強：從頭到尾擺爛 靠朝野對立穩住自己

賴清德總統昨以「屠刀說」抨擊藍白修財劃法，國民黨立院黨團書記長羅智強今接受廣播節目專訪，直指賴總統是蠻幹型總統，財劃法只...

賴清德稱財劃法在野鑄大錯？ 侯友宜：積極討論解決問題

財劃法分配公式引爭議，賴清德總統昨表示「屠刀一直都不在民進黨手上」，修法過程在野不接受政院提醒，才鑄成大錯。新北市長侯友...

