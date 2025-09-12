卓榮泰明協商財劃法 黃偉哲：會出席並表達南部強烈不公平心聲

台南市長黃偉哲今表示，針對藍白陣營在立法院惡修財政收支劃分法修正，相關修法不僅造成中央與地方財政分配秩序大亂，也讓不分藍綠在地方執政縣市普遍感受分配不公平。他指出，不論是分母用錯誤，或是整體結構長期偏重北輕南，修法內容已引發民眾極大反感。

黃偉哲強調，財劃法修法不應製造中央與地方對立，更不能讓南部、外島及西部地區在分配上受到嚴重不利。他呼籲在野政黨應儘速檢討修正，避免加深中央和地方的對立。

他也表示，行政院長卓榮泰已召集各縣市首長開會討論，一定會出席，並帶著市民的心聲和民意向中央表達強烈意見，這樣的對南部對地方極端不利，對未來台灣發展更趨「重北輕南、重外島輕本島、重東部輕西部」，萬萬無法接受。

台南市財稅局也指出，根據財政部日前公佈各縣市獲配普通統籌分配稅，是「重北輕南、重藍輕綠，分配不公不義」， 在藍白立委主導下以粗暴方式強行通過，過程缺乏充分討論，不僅悖離「調劑財政盈虛、均衡區域發展」的立法宗旨，更導致台南市在六都中，無論獲配總額或增加金額都敬陪末座，嚴重損害市民權益。

台南市政府表示，新版財劃法將原先「直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）」分組分配，粗暴地改為「本島縣（市）、離島縣（市）及鄉（鎮、市）」分組，將直轄市與縣市視為同一層級，完全無視直轄市在人口密度與經濟發展上所承擔的國家責任。此外，在分配指標上，新版將「營利事業營業額」及「人口指標」占比合計拉高到75%，造成資源明顯集中於北部及工商發達縣市，進一步擴大城鄉差距。

台南市已正式向中央提出三大建議，籲請中央盡速啟動修法；包括南科產值貢獻大，卻無法反映在稅收分配上，未將「產值」、「土地面積」及「人口結構」納入合理考量；籲請中央正視新版財劃法的嚴重瑕疵，傾聽地方的聲音，進行檢討與修正，避免讓台南市民的努力與貢獻被持續邊緣化。一個公平、合理的財政分配制度，才是國家長遠發展的基石。