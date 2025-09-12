快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

回賴清德「屠刀說」 羅智強：從頭到尾擺爛 靠朝野對立穩住自己

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強今接受廣播節目專訪。圖／擷取自千秋萬事直播
國民黨立院黨團書記長羅智強今接受廣播節目專訪。圖／擷取自千秋萬事直播

賴清德總統昨以「屠刀說」抨擊藍白修財劃法，國民黨立院黨團書記長羅智強今接受廣播節目專訪，直指賴總統是蠻幹型總統，財劃法只是他的藉口，原本政院就應提院版，民進黨從到尾擺爛，賴只靠跟在野黨對立，穩住他黨內的情勢。

羅智強今接受廣播節目專訪說，對賴說法不意外，因為賴是蠻幹型總統，財劃法只是他的藉口，一位爛總統把所有事都推給在野黨。以財劃法來說，行政院從頭到尾沒有版本，過去立法院並非行政機關，需要有行政院版本進來給立院參考，但這次不給版本，就是讓政院有扭曲的空間。

羅說，財劃法確實在離島部分有狀況，但本體是沒問題的，把離島部分修正一下就好，但他們不願意，抓一個小的問題出來打。如果賴清德真的覺得財劃法有瑕疵，行政院就應該提版本，但民進黨從到尾擺爛，結果現在拿來當藉口跟在野黨開戰。

羅也認為，賴清德是不會服輸的，因為賴需要跟在野黨對立，來穩著他黨內的情勢，過去這一年用大罷免轉移焦點，財劃法只是序曲。羅也酸賴，過去民進黨傳統不是敗選要辭黨主席嗎？黨主席都說自己是戰犯、要承擔，結果卻是自己最戀戰，霸占黨主席不走，還叫民進黨立院黨團總召柯建銘辭總召，但首謀首犯就是賴清德。

行政院 財劃法 賴清德

