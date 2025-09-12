賴清德稱財劃法在野鑄大錯？ 侯友宜：積極討論解決問題

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市里環境認證頒獎典禮。記者葉德正／攝影
財劃法分配公式引爭議，賴清德總統昨表示「屠刀一直都不在民進黨手上」，修法過程在野不接受政院提醒，才鑄成大錯。新北市長侯友宜今天表示，財劃法最重要這些來自人民納稅錢的資源分配，他相信總統了解地方的需求，他樂見中央釋出善意，地方也會積極回應，做好透明、公開水平分配，讓大家有方式可循，大家積極討論、一起解決問題。

侯友宜說，這些資源是來自人民納稅錢，如何做好事權跟分配，中央跟地方一定要共同來面對，財劃法幾十年在分配大家都有不一樣的聲音，他相信現在的總統曾經當過院長、地方首長都了解地方需求。

侯友宜說，不管是補助款、統籌分配稅款，如何雙向溝通來面對問題、解決問題，才是人民之福，他樂見中央釋出善意，地方要積極的回應，一起面對國家發展，如何做好透明、公開的水平分配，讓大家有一個方式可循，這才是我們要一起共同面對的，本周六希望大家共同積極討論、一起解決問題。

財劃法 侯友宜

