聽新聞
0:00 / 0:00
朝野共商財劃法爭議 盧秀燕：欣喜政院聽到地方心聲 明將親自出席
財政收支劃分法爭議不斷，行政院長卓榮泰表示明天邀請全台22縣市首長開會，共同商討如何解決統籌分配稅款與補助款問題。台中市長盧秀燕日前號召藍白15縣市首長開記者會，今天表示，很高興政院聽到地方心聲，明天的會議會親自出席。
盧秀燕今天上午接待歐洲在台協會理事長張瀚書與企業代表，會前受訪表示，很高興卓榮泰與行政院聽到了15個縣市長共同的心聲，她已接到通知，明天22縣市的首長都應邀到政院開會；據她了解，會議分成上下午各一場，台中被安排在下午2時。
盧秀燕說，她會親自出席，也會請財政局、主計處與相關局處首長陪同，代表城市據理力爭，爭取應有的預算，這關係到市民的福利與台中的建設。
媒體也詢問有關大里垃圾場的爭議，盧秀燕未回答，走入禮賓廳接待張瀚書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言