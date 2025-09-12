快訊

朝野共商財劃法爭議 盧秀燕：欣喜政院聽到地方心聲 明將親自出席

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，很高興行政院長聽到地方政府的心聲，明天的會議她會親自出席，據理力爭台中應有的預算。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，很高興行政院長聽到地方政府的心聲，明天的會議她會親自出席，據理力爭台中應有的預算。記者陳敬丰／攝影

財政收支劃分法爭議不斷，行政院長卓榮泰表示明天邀請全台22縣市首長開會，共同商討如何解決統籌分配稅款與補助款問題。台中市長盧秀燕日前號召藍白15縣市首長開記者會，今天表示，很高興政院聽到地方心聲，明天的會議會親自出席。

盧秀燕今天上午接待歐洲在台協會理事長張瀚書與企業代表，會前受訪表示，很高興卓榮泰與行政院聽到了15個縣市長共同的心聲，她已接到通知，明天22縣市的首長都應邀到政院開會；據她了解，會議分成上下午各一場，台中被安排在下午2時。

盧秀燕說，她會親自出席，也會請財政局、主計處與相關局處首長陪同，代表城市據理力爭，爭取應有的預算，這關係到市民的福利與台中的建設。

媒體也詢問有關大里垃圾場的爭議，盧秀燕未回答，走入禮賓廳接待張瀚書。

