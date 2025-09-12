冷眼集／未談先開戰 屠刀就在賴總統手上

大罷免後，賴清德總統才剛說台灣社會要好好休養生息，言猶在耳，昨天卻馬上變了一張臉，對在野黨疾言厲色，將財劃法出現修法誤差的狀況全部推給藍白兩黨；行政院長卓榮泰明天才要和地方首長共商該議題，賴清德未談先開戰，談朝野合作都是假，開口又是激化對立的鬥雞性格仍不變，更讓人懷疑，府院真想解決問題嗎？

財劃法出現修法瑕疵，需要再行調整是事實，但絕非民進黨所言，這就是藍白當初亂修法的後果。

這次修法打破中央長期「集權又集錢」、獨厚綠營執政縣市狀況，修法大方向有相當進展，因技術性修法細節出現瑕疵，就無限上綱為錯誤修法，並非就事論事，而是政治操作。

民進黨抓緊了修法瑕疵，聲稱當初就知道如此修法後會有問題，但當初綠委們反對修法的理由，根本不是如今出現瑕疵之處。綠營當初的主張可是「擺爛到底、對抗修法」，稱現行財劃法就是最佳版本，不用再修，不僅對廿多年來統籌分配款不均問題消極以對，更打臉自己過去在野時期的長期主張。

賴總統昨天說「屠刀一直都不在民進黨的手上」，事實正好相反。從賴執政以來，始終不願正視總統得票未達五成且國會席次沒過半的「雙少數政府」現實，一再與國會多數表決通過的法案唱反調，甚至口出「不是表決多數贏就可以」這般反民主言論。財劃法爭議再次證明了，手持屠刀與多數民意為敵的，一直就是賴總統本人。