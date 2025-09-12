財劃法爭議延燒 綠：罪魁禍首是藍白修惡法

財劃法分配爭議延燒，藍綠各執一詞。國民黨批評賴清德總統不接受修法，就是想集錢又集權，緊握屠刀迄今不放的，恰是賴總統自己。民進黨回批，冤有頭債有主，財劃法的修法爛攤子，罪魁禍首就是當初強修惡法的藍白立委。

行政院日前表示，立法院去年底倉促修訂新版財劃法，產生無法解決的問題，包括公式錯誤，導致統籌分配稅款有三四五億元無法完全分配，離島問題更加嚴重；此外，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，錢到了地方、事卻還在中央。

民進黨立委吳思瑤表示，藍白主導修法，現在反過來討錢要行政院負責，根本是肇事逃逸後還譴責受害者，要算帳應該要找藍白立院黨團總召傅崐萁及黃國昌。

民進黨發言人韓瑩表示，藍白兩黨惡修財劃法在先，又不顧行政院提出的覆議提醒，屠刀一直都不在民進黨手上，行政院長卓榮泰明天將召集全國縣市長共同研商實務解方，期盼藍白勇於認錯，理性協商修補這次被破壞的制度。