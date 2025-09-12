地方轟中央箝制財源 一刀刀凌遲

賴清德總統昨稱財劃法「屠刀一直不在民進黨手上」，且行政院長卓榮泰聲稱問題出在地方，邀縣市長明天討論。北市府回應，屠刀一直握在賴總統領導的中央手中，地方政府被一刀刀凌遲，才不得不包圍中央；南投縣長許淑華則感嘆，卓揆箝制地方財源，又在背後捅刀。

賴總統赴新竹義民廟祭祀時說，去年在野黨主導的財劃法修法鑄成大錯，是因藍營縣市長「地方包圍中央」，加上國會在野黨過半，不接受行政院提醒及覆議案。卓榮泰也說，行政院提覆議案時就指出錯誤，原以為縣市長齊聚將提解方，結果卻是地方包圍中央，錯誤已發生，解鈴還須繫鈴人。

北市府發言人李政軒回應，賴總統領導的中央手握屠刀，違法統刪一般性補助、刪減照顧弱勢及捷運建設等補助，地方政府被一刀刀凌遲，請賴總統切勿再次重演大惡罷前的對抗，中央須聽進地方心聲，苦民所苦、為所當為。

「不要說一套做一套。」許淑華說，中央過去一年施政空轉，期盼行政院拿出誠意，與地方討論公平分配。本月九日晚間接獲行政院邀請，原以為卓揆展現誠意回應地方訴求，沒想到卓卻將縣市政府視為「繫鈴人」，把自己當成「解鈴人」。

新北市長侯友宜表示，這次中央善意回應地方並積極溝通，是人民期待，希望財劃法能公開透明分配，他會排定行程回應中央善意，但事前應要先提出分配原則，才能聚焦討論。

桃園市府已檢視過財劃法公式，市長張善政認為，基本上沒有問題，現在是行政院更改遊戲規則，修法後桃園可增加二九○億元，但行政院要求補助款改由地方負責，實際增加的經費不到一半，讓地方政府編預算無所適從。

雲林縣長張麗善說，修法目的是不要像過去「中央富、地方窮」，她會把修法的意見和用心向行政院說明，希望總統和中央能以蒼生為念，苦民所苦，不要「右手給、左手扣」，更強調「地方好，中央也會好」。