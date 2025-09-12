聽新聞
0:00 / 0:00

地方轟中央箝制財源 一刀刀凌遲

聯合報／ 記者楊正海葉德正蔡維斌朱冠諭江良誠／連線報導

賴清德總統昨稱財劃法「屠刀一直不在民進黨手上」，且行政院長卓榮泰聲稱問題出在地方，邀縣市長明天討論。北市府回應，屠刀一直握在賴總統領導的中央手中，地方政府被一刀刀凌遲，才不得不包圍中央；南投縣長許淑華則感嘆，卓揆箝制地方財源，又在背後捅刀。

賴總統赴新竹義民廟祭祀時說，去年在野黨主導的財劃法修法鑄成大錯，是因藍營縣市長「地方包圍中央」，加上國會在野黨過半，不接受行政院提醒及覆議案。卓榮泰也說，行政院提覆議案時就指出錯誤，原以為縣市長齊聚將提解方，結果卻是地方包圍中央，錯誤已發生，解鈴還須繫鈴人。

北市府發言人李政軒回應，賴總統領導的中央手握屠刀，違法統刪一般性補助、刪減照顧弱勢及捷運建設等補助，地方政府被一刀刀凌遲，請賴總統切勿再次重演大惡罷前的對抗，中央須聽進地方心聲，苦民所苦、為所當為。

「不要說一套做一套。」許淑華說，中央過去一年施政空轉，期盼行政院拿出誠意，與地方討論公平分配。本月九日晚間接獲行政院邀請，原以為卓揆展現誠意回應地方訴求，沒想到卓卻將縣市政府視為「繫鈴人」，把自己當成「解鈴人」。

新北市長侯友宜表示，這次中央善意回應地方並積極溝通，是人民期待，希望財劃法能公開透明分配，他會排定行程回應中央善意，但事前應要先提出分配原則，才能聚焦討論。

桃園市府已檢視過財劃法公式，市長張善政認為，基本上沒有問題，現在是行政院更改遊戲規則，修法後桃園可增加二九○億元，但行政院要求補助款改由地方負責，實際增加的經費不到一半，讓地方政府編預算無所適從。

雲林縣長張麗善說，修法目的是不要像過去「中央富、地方窮」，她會把修法的意見和用心向行政院說明，希望總統和中央能以蒼生為念，苦民所苦，不要「右手給、左手扣」，更強調「地方好，中央也會好」。

財劃法 卓榮泰 北市府 許淑華 地方政府 中央政府

延伸閱讀

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

閣揆邀會議卻稱縣市為「繫鈴人」 許淑華遺憾卓榮泰如同背後捅刀

周六邀地方共商財劃法爭議 卓榮泰：錯誤已發生盼開誠布公解決

相關新聞

財劃法爭議 賴總統：屠刀不在綠手上

台中市長盧秀燕等十五縣市首長日前聯合呼籲中央放下屠刀，賴清德總統昨天說，「屠刀不在民進黨手上」，之所以鑄成大錯，一方面藍...

一般性補助款 在野拚立法規範

中央統籌分配稅款與補助款爭議未解，國民黨立委賴士葆昨在黨團記者會表示，新版財劃法有部分瑕疵，將修正分母計算錯誤的離島計算...

財劃法爭議延燒 綠：罪魁禍首是藍白修惡法

財劃法分配爭議延燒，藍綠各執一詞。國民黨批評賴清德總統不接受修法，就是想集錢又集權，緊握屠刀迄今不放的，恰是賴總統自己。...

冷眼集／未談先開戰 屠刀就在賴總統手上

大罷免後，賴清德總統才剛說台灣社會要好好休養生息，言猶在耳，昨天卻馬上變了一張臉，對在野黨疾言厲色，將財劃法出現修法誤差...

地方轟中央箝制財源 一刀刀凌遲

賴清德總統昨稱財劃法「屠刀一直不在民進黨手上」，且行政院長卓榮泰聲稱問題出在地方，邀縣市長明天討論。北市府回應，屠刀一直...

新財劃法爭議延燒 桃園堅持公式沒問題？副市長親上「數學課」解惑

新版財劃法爭議不斷，各界多批評公式有誤，但桃園市長張善政及副市長王明鉅皆多次表示公式無誤，引發外界好奇。王明鉅今晚接受本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。