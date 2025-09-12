一般性補助款 在野拚立法規範

中央統籌分配稅款與補助款爭議未解，國民黨立委賴士葆昨在黨團記者會表示，新版財劃法有部分瑕疵，將修正分母計算錯誤的離島計算；同時，中央原先砍一般性補助款，追加預算後又改申請制，他提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，透過立法將一般性補助款辦法，從行政命令拉高至條例，由立法院規範。

賴士葆指出，中央給地方的錢分統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款共三塊，財劃法修正後，表面上右邊多一點，卻是左邊砍一點掉，實則原地踏步；主計總處五月突然砍掉地方政府的一般性補助款，上次通過追加預算六三六億後，又故技重施，將一般性補助款範圍，從原先明確定義的教育、社福及基本設施，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等抽象用途；地方要用還要申請，增加地方政府行政成本及財源的不確定。

賴士葆稱已提出中央對直轄市及縣市政府補助條例草案，並已交付委員會待審，將一般性補助款辦法，從行政命令拉高至條例，盼新會期盡快排審。至於如何分配，草案指出，由國庫給予計畫型補助款與一般性補助款，而一般性補助款必須依照財劃法第卅條第三項規定，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，一般性補助款不應改申請制，計畫型補助款被大幅刪減，嚴重衝擊地方財政，畢竟納稅人的錢，是地方拿來辦教育和社福的補助款，行政院知法、玩法、亂法，全台廿二縣市都遇到同樣境遇，「中央不能把所有錢都扣在自己手上，集權又集錢」。

林沛祥指出，修財劃法修正前，不到廿％財源在地方，造成地方財政困難，因此有修法必要，當時的行政院以現有版本最好為由，沒提對案。賴士葆說，行政院到現在還是不提院版，就是要修法後，再來挑三揀四。

行政院批評新版財劃法的計算公式有瑕疵，賴說，「這點我們承認一部分」，指財劃法第十六條之一在離島計算上，分母計算錯誤；若要修法就修這條，其他沒問題，這項修法應很快會有結果。