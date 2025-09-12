聽新聞
0:00 / 0:00

一般性補助款 在野拚立法規範

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
行政院昨舉行院會後記者會，由發言人李慧芝（前排中）主持，針對財劃法爭議，主計總處主計長陳淑姿（前排右）與財政部長莊翠雲（左）出席說明。記者胡經周／攝影
行政院昨舉行院會後記者會，由發言人李慧芝（前排中）主持，針對財劃法爭議，主計總處主計長陳淑姿（前排右）與財政部長莊翠雲（左）出席說明。記者胡經周／攝影

中央統籌分配稅款與補助款爭議未解，國民黨立委賴士葆昨在黨團記者會表示，新版財劃法有部分瑕疵，將修正分母計算錯誤的離島計算；同時，中央原先砍一般性補助款，追加預算後又改申請制，他提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，透過立法將一般性補助款辦法，從行政命令拉高至條例，由立法院規範。

賴士葆指出，中央給地方的錢分統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款共三塊，財劃法修正後，表面上右邊多一點，卻是左邊砍一點掉，實則原地踏步；主計總處五月突然砍掉地方政府的一般性補助款，上次通過追加預算六三六億後，又故技重施，將一般性補助款範圍，從原先明確定義的教育、社福及基本設施，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等抽象用途；地方要用還要申請，增加地方政府行政成本及財源的不確定。

賴士葆稱已提出中央對直轄市及縣市政府補助條例草案，並已交付委員會待審，將一般性補助款辦法，從行政命令拉高至條例，盼新會期盡快排審。至於如何分配，草案指出，由國庫給予計畫型補助款與一般性補助款，而一般性補助款必須依照財劃法第卅條第三項規定，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，一般性補助款不應改申請制，計畫型補助款被大幅刪減，嚴重衝擊地方財政，畢竟納稅人的錢，是地方拿來辦教育和社福的補助款，行政院知法、玩法、亂法，全台廿二縣市都遇到同樣境遇，「中央不能把所有錢都扣在自己手上，集權又集錢」。

林沛祥指出，修財劃法修正前，不到廿％財源在地方，造成地方財政困難，因此有修法必要，當時的行政院以現有版本最好為由，沒提對案。賴士葆說，行政院到現在還是不提院版，就是要修法後，再來挑三揀四。

行政院批評新版財劃法的計算公式有瑕疵，賴說，「這點我們承認一部分」，指財劃法第十六條之一在離島計算上，分母計算錯誤；若要修法就修這條，其他沒問題，這項修法應很快會有結果。

修法 財劃法 補助款 中央政府 地方政府

延伸閱讀

一般補助款改申請制 藍批中央集權又集錢：已提案立法拉高位階

坦言財劃法「離島分母計算錯誤」 國民黨將提修法

政院延誤中選會人事提名 賴士葆：想等大罷免通過提自己人？

李四川條款列優先法案？ 林沛祥：待黨團大會充分討論

相關新聞

財劃法爭議 賴總統：屠刀不在綠手上

台中市長盧秀燕等十五縣市首長日前聯合呼籲中央放下屠刀，賴清德總統昨天說，「屠刀不在民進黨手上」，之所以鑄成大錯，一方面藍...

一般性補助款 在野拚立法規範

中央統籌分配稅款與補助款爭議未解，國民黨立委賴士葆昨在黨團記者會表示，新版財劃法有部分瑕疵，將修正分母計算錯誤的離島計算...

財劃法爭議延燒 綠：罪魁禍首是藍白修惡法

財劃法分配爭議延燒，藍綠各執一詞。國民黨批評賴清德總統不接受修法，就是想集錢又集權，緊握屠刀迄今不放的，恰是賴總統自己。...

冷眼集／未談先開戰 屠刀就在賴總統手上

大罷免後，賴清德總統才剛說台灣社會要好好休養生息，言猶在耳，昨天卻馬上變了一張臉，對在野黨疾言厲色，將財劃法出現修法誤差...

地方轟中央箝制財源 一刀刀凌遲

賴清德總統昨稱財劃法「屠刀一直不在民進黨手上」，且行政院長卓榮泰聲稱問題出在地方，邀縣市長明天討論。北市府回應，屠刀一直...

新財劃法爭議延燒 桃園堅持公式沒問題？副市長親上「數學課」解惑

新版財劃法爭議不斷，各界多批評公式有誤，但桃園市長張善政及副市長王明鉅皆多次表示公式無誤，引發外界好奇。王明鉅今晚接受本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。