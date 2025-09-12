財劃法爭議 賴總統：屠刀不在綠手上

台中市長盧秀燕等十五縣市首長日前聯合呼籲中央放下屠刀，賴清德總統昨天說，「屠刀不在民進黨手上」，之所以鑄成大錯，一方面藍營縣市長有地方包圍中央的心態，加上國會在野黨過半，完全不接受行政院提醒，也拒絕行政院所提出的覆議案才造成。行政院長卓榮泰明邀地方政府共商解方。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，希望賴政府是真正在找解方，而不是找對抗的藉口。南投縣長許淑華也感嘆說，卓揆箝制地方財源，又在背後捅刀。

賴總統昨出席新埔褒忠義民祭受訪時表示，新版財劃法不僅公式不當，有三百多億沒辦法分配，還造成水平分配不均，特別是南部縣市分配的比較少，對台灣均衡發展有負面影響；其次造成垂直分配不公，新版把營業稅全歸地方，中央政府編列明年度預算時，不得不舉債三千多億。

賴總統說，事權也沒有統一，所以可以清楚看出來，屠刀一直都不在民進黨的手上。

新竹縣長楊文科當場對賴總統喊話，「我認為修財劃法是正確的」，賴總統過去當市長時也主張修法，重點要修得合宜、公平，需要大家的智慧，希望中央能與地方好好討論。

卓榮泰表示，政院當初覆議理由書都寫得清楚，若立法院二月按照政院覆議內容充分討論，就不會把問題留到今天。

卓榮泰說，前天有十五位縣市首長舉行記者會，原以為要提合理解方，卻稱要地方包圍中央、要中央放下屠刀，「但屠刀就在覆議理由書裡」；他說，政府不是要追究責任，錯誤已發生，解鈴還須繫鈴人，盼明天會議能開誠布公，敞開心胸解決錯誤，讓未來財劃法能有合理討論。

周六座談於行政院舉辦，以生活圈畫分梯次，上午為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、高雄市、屏東縣、金門縣、連江縣和澎湖縣；下午為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。

財政部長莊翠雲表示，財劃法削弱中央調節財政盈虛能力，也擴大城鄉差距，水平公式瑕疵也導致統籌分配稅款有無法分配餘額，期盼有通盤檢討修正的機會。

至於財劃法再修正是否列為行政院本會期優先法案，行政院發言人李慧芝指出，待明天與地方討論後再決定。

國民黨副發言人康晉瑜說，財劃法修法討論了廿五年，連賴總統擔任台南市長和行政院長時也高喊修正財劃法。修法是朝野共識，過程若有些許瑕疵，理應由行政院和財政部提出相應版本，以修正公式計算，如今賴政府兩手一攤，以政治口水杯葛阻撓，賴總統口中的「休養生息」聽來只是口號。