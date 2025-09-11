新財劃法爭議延燒 桃園堅持公式沒問題？副市長親上「數學課」解惑

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
財劃法分配爭議不斷，桃園市副市長王明鉅強調現有公式並無問題，重點在於執行方式。圖／聯合報系資料照
新版財劃法爭議不斷，各界多批評公式有誤，但桃園市長張善政及副市長王明鉅皆多次表示公式無誤，引發外界好奇。王明鉅今晚接受本報訪問時，詳細說明如何透過「按比例分配」的方法完全分配預算，也強調法條本身沒有問題，關鍵在於執行方式。

王明鉅表示，現行財劃法是依據5大指標進行分配，其中，營業額指標權重為30％，自有稅收指標為5％，罰款收入成長率指標為10%，人口指標為10%，面積指標為45%，每個縣市都能計算出這5個指標的具體數值。

王明鉅強調，「把這些錢發完絕對沒問題」，只是執行方式與傳統做法不同，中央想採用公式一次算完，硬要將分母設定為100，分子加總只有99.82，就會導致有0.18（％）無法分配出去；但實際上應該根據法條，先分別計算各項指標數值，再進行加總、分配。

他建議用「分步驟」的方式來計算，方法是先算出每個縣市的實際分數，如新北市為11.79%、台北市30.91%、桃園市9.82%等，再把這些分數除以99.82%當作「分配比例」。

以分配100億為例，新北市計算方式為「11.79%除以99.82%」再乘100億等於11.81億，台北市分到「30.91%除以99.82%」乘以100億等於30.97億，其他縣市以此類推，便能將100億完全分完，不會有剩餘。

王明鉅直言，法條本身沒有錯誤，問題在於執行方式；回到法條來看，每個縣市都有相同的計算基礎和規則，分配基礎是公平的，既然所有數據都算得出來，為什麼不能進行分配？關鍵在於不要拘泥於分母、分子的框架思維。

市府財政局也說明，原本的分配公式以19個縣市為分母，後來因納入離島而調整為22個縣市，若僅依文字敘述直接套用公式，確實無法在一道程序內完成分配，但這只是表面上的計算方式。

只要依照既有比例再增加一道程序、進行二次分配，就不會出現瑕疵，結果一定能算得清楚、分得完整；但若不願意認真執行，不論什麼算法都有問題。

財劃法分配爭議不斷，桃園市副市長王明鉅強調現有公式並無問題，重點在於執行方式。圖／市府提供
