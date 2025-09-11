新財劃法短少縣市統籌款？ 王鴻薇公布財政部資料：綠側翼造謠

中央統籌分配款與地方補助款爭議未歇，國民黨立委王鴻薇批，有綠營側翼做降智卡，造謠修正後的財劃法造成縣市短少統籌分配款，把中央掠奪地方財源，故意扯到財劃法修正案，但事實上除馬祖以外，所有縣市統籌分配款都大幅增加，而藍營縣市首長昨開記者會，癥結點是因政院惡意大砍補助款，與新舊版財劃法無關。

王鴻薇表示，財政部今在在行政院會，針對普發現金一萬元政策，需求說明寫「強化民眾消費韌性、擴大內需、減緩民生壓力」，她大酸笑死人，之前行政院長卓榮泰說普發一萬「對國家發展無益」，賴清德總統的貴婦粉稱「買菜都不夠」，稱違憲、舉債、窮台，言猶在耳，現在行政院終於承認普發現金是正確的。

王鴻薇說，有民進黨側翼公然造謠數據，稱新版財劃法造成縣市短少統籌分配款，但根據財政部資料，所有縣市統籌分配款，除馬祖以外，全都大幅增加，更別說新版財劃法讓台北市統籌款，明年可比今年增加442億，應該是賴總統不開心吧，才指使行政院、民進黨發動網路、媒體洗地帶風向。

至於，藍白執政15縣市首長昨開記者會，要求中央保障地方分配只增不減。王說，根本與新舊版財劃法無關，癥結點是行政院惡意在補助款大做手腳，將許多一般性補助變成計劃性補助，相當於讓很多補助砍半，牽連地方社福機制，但行政院拿財劃法模糊焦點，造謠至今，仍不回應行政院惡意減少補助款問題。