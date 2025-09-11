賴清德批財劃法鑄成大錯 中市府：中央應秉持修法精神分配稅款

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）昨號召藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。市府今天表示，中央應秉持財劃法修法精神，儘速分配尚未分配的345億元統籌分配款。記者余承翰／攝影
台中市長盧秀燕（右）昨號召藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。市府今天表示，中央應秉持財劃法修法精神，儘速分配尚未分配的345億元統籌分配款。記者余承翰／攝影

財政收支劃分法統籌分配款爭議持續延燒，台中市長盧秀燕昨號召15藍白縣市首長到台北向中央喊話，賴清德總統今天表示，財劃法修法是在野黨立委鑄成大錯。台中市政府回應，中央應秉持財劃法修法的精神，實質增加地方財源，盡速將未分配的345億元財源分配給地方。

財政部8月底公布明年依照新版財劃法試算的各縣市統籌分配款，與之前試算結果大不相同，有10個縣市少於先前試算，連江縣更是完全沒有增加；行政院解釋，財劃法修法時條文有問題，導致計算公式出錯，讓統籌分配稅款有345億元無法分配。

盧秀燕日前號召台北、新北、桃園、基隆、宜蘭、苗栗、新竹市、新竹縣、南投、彰化、雲林、嘉義市、花蓮、台東，加上她共15個縣市的首長或副首長，齊聚台北提出3大訴求，呼籲中央盡速滿足地方財源；盧更說，希望中央放下屠刀，依照財劃法修法精神，公開透明比照過去補助地方經費。

賴清德總統今天到新竹參加義民節祭祀大典，表示財劃法修法之所以鑄成大錯，是因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，且在野黨立委完全不接受行政院的提醒與覆議；「屠刀」一直不在民進黨的手上，行政院長卓榮泰也將在周六約見所有縣市首長。

台中市財政局回應，請中央依照財劃法修法精神，將明年度中央統籌分配稅款未分配的345億元，儘速分配到地方，且不應因為地方得到的統籌分配款增加，就縮減地方補助款，才能實質增加地方財源，解決縣市政府普遍財源不足的困境，提高地方財政自主權並加速建設。

藍營人士指出，財劃法修法的條文細節或許有瑕疵，但修法精神不變，現在最重要的是解決問題，而非陷於誰該負責的口水仗；行政院喊出要和地方政府討論，卻遲遲沒有下一步動作，直到昨天盧秀燕號召各縣市長北上，卓榮泰今天才敲定周六的會面。

修法 財劃法 行政院 盧秀燕 賴清德 卓榮泰 民進黨

