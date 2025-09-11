財劃法爭議 卓揆將邀各縣市13日共商解決錯誤

行政院長卓榮泰11日於行政院會表示，針對《財政收支劃分法》修正，已產生若干不良現象。第一是城鄉失衡；第二是作業時間不足，法案通過後馬上實施，讓中央、地方在編列明年度總預算時，陷入極大困難；第三，計算公式的錯誤，這也是最明顯的問題。因此，行政院將於9月13日邀請各縣市溝通，共同討論解決問題的方法。

卓榮泰說明，行政院在提出覆議案時均曾提過上述《財劃法》修正後的三大問題，3月12日他在立法院報告時也有說明，同時他也特別找出覆議理由書，內容寫得非常詳細、清楚，但非常遺憾的是，倘若當初能依照覆議文內容，讓國會能夠充分討論，也許就會發現錯誤，不把問題遺留到今天。

卓榮泰強調，覆議理由書第3頁提到，《財劃法》修正條文第16條之1第3項第1款規定「普通統籌分配稅款可供分配款項90.5%分配直轄市及縣（市）款項指標及權數之計算，該款序文已定明不含離島」，也就是只有19個縣市；而在同款第1目至第4目及第5目之2所定計算公式中，分母係以「占全部直轄市及縣（市）」，也就是22個縣市來計算，與序文內容矛盾，因此產生「有餘數，但未能分配」狀況。這當初在覆議理由書都寫得清清楚楚，並有圖為證，序文與條文寫的內容，計算是不一樣的，只可惜當時立法院在處理時，可能只注意到表決的數字，沒有看到覆議的文字，而後續表決通過，也讓大家陷入此種困難之中。

卓榮泰提到，10日共有15個地方縣市首長們齊聚，本以為縣市長是要提出合理解方，但提出來的卻是「地方包圍中央」，還說要「放下屠刀」，但「屠刀」就在覆議理由書之中。而今天不是在追究責任，因為錯誤已經發生，如選擇讓錯誤一直下去，將錯就錯，人民的生活就無法獲得政府施政的滿足。卓院長強調，此錯誤社會已有公斷，希望13日的會議能夠開誠布公、誠心誠意解決這項錯誤，才能讓《財劃法》在明年及後續每個年度都有更合理的討論。

最後，卓榮泰強調，解鈴還須繫鈴人，希望大家敞開心胸，解鈴須要繫鈴人和被鈴綁住的人一起來解，他也願意來解，這樣國家才有解、人民才有解。