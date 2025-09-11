賴清德稱財劃法鑄大錯 張麗善期待總統以蒼生為念

針對總統賴清德指劃法新版鑄成大錯是在野強推之說，雲林縣長張麗善回應指，修財劃法最大目的是依地方實際財政需求，期待能擴增地方財源，把地方建設做好，而非所謂的政治惡鬥，周六她把修法的意見和用心向行政院說明，希望總統和中央能以蒼生為念，苦民所苦。

張麗善說，雲林農業縣稅收原就少，近年來積極推動企業進駐，才使稅收從50幾億增到70多億，但仍捉襟見肘，光要支應148億的人事薪水，找錢就找得喘不過氣來，她說過財劃法中央是「右手給、左手扣」意思就是「右手給」明看中央補助似比過去好，但實際上「左手扣」中央把「一般補助」項目刪了，改成計畫型補助，給不給錢主控權握在中央手上，變成集權又集錢，這也是為什麼要修法的主因。

張麗善說，修法目的主要是為不要像過去「中央富、地方窮」，希望能保留住過去的財政，同時也為地再方增加財源，地方財政寬裕了，建設更方便，不會再曠日廢時，民眾才會有感，地方好中央也會好，不是嗎？