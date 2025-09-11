快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

將與地方協商！財劃新法爭議未休 莊翠雲：盼有通盤修正機會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部長莊翠雲。圖／行政院提供
財政部長莊翠雲。圖／行政院提供

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院卓榮泰周六將邀地方政府共商解方。行政院發言人李慧芝說，重點議題是城鄉差距擴大，以及事權如何回歸地方；財政部說，垂直跟水平分配需要進一步與地方協商，希望財劃法有通盤修正的機會，盼尋求最大共識制定完善分配機制。

根據政院規劃，周六座談將於行政院舉辦，以生活圈劃分上下午梯次，上午10點時為台北、新北、基隆、桃園、新竹市、新竹縣、高雄市、屏東縣，以及金門、馬祖、澎湖；下午2時為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

政院代表部分，除了卓榮泰之外，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵，以及財主官員都會出席。

李慧芝指出，去年立法院三讀通過財劃法修正後，財政部、主計總處便說明修法公式錯誤等可能引發的爭議，今年2月行政院也提出覆議案，理由也寫得非常明確，包括「公式錯誤」、「事權沒有分配」以及「條文語意不明」等，遺憾再遭立法院否決。

李慧芝說，如今因公式問題，導致345億元無法分配，也因法律限制，中央跟地方都不能使用，的確需要大家共同討論論，昨晚張惇涵已邀約各縣市首長共同討論財劃法爭議、事權的分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大的問題，也會就補助辦法交流。

李慧芝說，其中，城鄉差距被拉大是最重要的，比如台北市統籌分配稅款會比今年增加400億，連江縣增加0元；城鄉差距被拉大同時，中央資源也同樣被大幅釋出，在有限資源要幫助城鄉被拉大的縣市，也須要討論事權如何回歸地方。她呼籲，希望縣市首長排除萬難盡量與會。

針對未來是否提出財劃法修法及修法方向，財政部長莊翠雲說，財劃法修正涉及財政資源重分配，新法大幅削減中央財源，卻沒有併同檢討中央跟地方事權的劃分，另有分配公式擴大城鄉差距等爭議。財政部會協同主計總處共同檢討垂直跟水平分配，並與地方協商，希望財劃法能有通盤檢討修正的機會。

莊翠雲說，財政部也會在先前和地方政府已經有討論到一些共識基礎下，繼續討論分配公式，會尋求最大共識制定完善分配機。

至於是否列為行政院本會期優先法案，李慧芝說，要待周六與地方政府討論後，再視是否透過修法等方式調整。

主計總處主計長陳淑姿補充，財劃新法施行後各縣市差距非常大，必須要依照財力級距重新分配，再由部會依照財力級距重新分配給各縣市。禮拜六會跟各縣市討論，如何彌補或是調整。

行政院 財劃法 鄭麗君 莊翠雲 張惇涵 卓榮泰 陳淑姿

延伸閱讀

影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

閣揆邀會議卻稱縣市為「繫鈴人」 許淑華遺憾卓榮泰如同背後捅刀

獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

周六邀地方共商財劃法爭議 卓榮泰：錯誤已發生盼開誠布公解決

相關新聞

統籌款爭議北市分最多 學者：錢集中台北「毫無道理」

新版財劃法上路，財政部8月底公布明年統籌分配款試算金額，有10縣市金額不如預期，台中市長盧秀燕昨號召藍白與無黨籍15個縣...

賴清德稱「屠刀不在民進黨手上」 北市府反擊：地方政府被凌遲

針對財劃法爭議，總統賴清德上午指出，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源相對不...

將與地方協商！財劃新法爭議未休 莊翠雲：盼有通盤修正機會

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰周六將邀地方政府共商解方。行政院發言人李慧芝說，重點議題是城鄉差距擴大，以...

影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

針對財劃法爭議，行政院長卓榮泰13日將邀請22縣市地方首長，分上下午兩場到行政院開會。行政院發言人李慧芝主持行政院會後記...

賴批藍白強推財劃法鑄大錯 張善政：是行政院改遊戲規則不要推來推去

新版財劃法爭議不斷，賴清德總統今指是在野黨主導修法鑄成大錯。桃園市長張善政下午受訪回應，現在是行政院改變遊戲規則，讓大家...

閣揆邀會議卻稱縣市為「繫鈴人」 許淑華遺憾卓榮泰如同背後捅刀

財政收支劃分法修正案引發分配公式爭議，行政院長卓榮泰預定周六邀集地方共商解方。卓榮泰天表示，昨日15個縣市長齊聚會議卻演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。