將與地方協商！財劃新法爭議未休 莊翠雲：盼有通盤修正機會

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰周六將邀地方政府共商解方。行政院發言人李慧芝說，重點議題是城鄉差距擴大，以及事權如何回歸地方；財政部說，垂直跟水平分配需要進一步與地方協商，希望財劃法有通盤修正的機會，盼尋求最大共識制定完善分配機制。

根據政院規劃，周六座談將於行政院舉辦，以生活圈劃分上下午梯次，上午10點時為台北、新北、基隆、桃園、新竹市、新竹縣、高雄市、屏東縣，以及金門、馬祖、澎湖；下午2時為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

政院代表部分，除了卓榮泰之外，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵，以及財主官員都會出席。

李慧芝指出，去年立法院三讀通過財劃法修正後，財政部、主計總處便說明修法公式錯誤等可能引發的爭議，今年2月行政院也提出覆議案，理由也寫得非常明確，包括「公式錯誤」、「事權沒有分配」以及「條文語意不明」等，遺憾再遭立法院否決。

李慧芝說，如今因公式問題，導致345億元無法分配，也因法律限制，中央跟地方都不能使用，的確需要大家共同討論論，昨晚張惇涵已邀約各縣市首長共同討論財劃法爭議、事權的分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大的問題，也會就補助辦法交流。

李慧芝說，其中，城鄉差距被拉大是最重要的，比如台北市統籌分配稅款會比今年增加400億，連江縣增加0元；城鄉差距被拉大同時，中央資源也同樣被大幅釋出，在有限資源要幫助城鄉被拉大的縣市，也須要討論事權如何回歸地方。她呼籲，希望縣市首長排除萬難盡量與會。

針對未來是否提出財劃法修法及修法方向，財政部長莊翠雲說，財劃法修正涉及財政資源重分配，新法大幅削減中央財源，卻沒有併同檢討中央跟地方事權的劃分，另有分配公式擴大城鄉差距等爭議。財政部會協同主計總處共同檢討垂直跟水平分配，並與地方協商，希望財劃法能有通盤檢討修正的機會。

莊翠雲說，財政部也會在先前和地方政府已經有討論到一些共識基礎下，繼續討論分配公式，會尋求最大共識制定完善分配機。

至於是否列為行政院本會期優先法案，李慧芝說，要待周六與地方政府討論後，再視是否透過修法等方式調整。

主計總處主計長陳淑姿補充，財劃新法施行後各縣市差距非常大，必須要依照財力級距重新分配，再由部會依照財力級距重新分配給各縣市。禮拜六會跟各縣市討論，如何彌補或是調整。