影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

針對財劃法爭議，行政院長卓榮泰13日將邀請22縣市地方首長，分上下午兩場到行政院開會。行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰表示，邀請各縣市溝通是為要討論解方，因為財劃法修正已出現不良現象，包括城鄉失衡、作業時間不足，法案通過馬上實施，讓中央、地方編列明年度預算陷入極大困難，以及最明顯的計算公式錯誤。

卓榮泰指出，相關問題在行政院提出覆議時都曾提過，3月12日赴立法院報告時也有說明，他特別把覆議理由書找出來，裡面寫得非常詳細清楚，但非常遺憾，若當初能按照覆議文的內容讓國會充分討論的話，也許就會發現錯誤，就不會把問題遺留到今天。

卓榮泰提到，昨天15個地方縣市首長聚在一起，以為要提合理解方，但提出來的是地方包圍中央，「怎麼會抱怨中央？還說要放下屠刀，但是屠刀就在覆議理由書裡」，但今天不是在追究責任，因為錯誤已經發生了，可以讓錯誤一直下去、將錯就錯，但是人民的生活就無法得到政府施政的滿足。