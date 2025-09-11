賴批藍白強推財劃法鑄大錯 張善政：是行政院改遊戲規則不要推來推去
新版財劃法爭議不斷，賴清德總統今指是在野黨主導修法鑄成大錯。桃園市長張善政下午受訪回應，現在是行政院改變遊戲規則，讓大家無所適從，「不要在這邊推來推去」，行政院周六就要跟縣市首長開會，希望雙方能秉持善意，將財劃法嘉惠地方的精神真正落實。
張善政下午出席「2025桃園鐵玫瑰藝術節啟動記者會」，會後受訪談到賴總統說法。張表示，市府已經看過財劃法的公式，基本上沒有問題，現在是行政院更改遊戲規則，讓他們在編預算的關鍵時間點無所適從，很難往下編。
張善政說，行政院周六就要跟縣市首長開會，希望在會議過程中，不要再推來推去說是誰的錯；這次財劃法好不容易桃園可以增加290億，但在現在的遊戲規則下，行政院又把很多原來補助地方的錢都推回來，要地方自己負責，實際增加的錢幾乎一半都不到。
「這個其實不是好的做法。」張善政說，當初修財劃法的精神就是希望將過去地方缺乏的經費補足，但現在新的遊戲規則又把這精神改變，希望在周六的會議中，雙方能夠秉持善意，把財劃法嘉惠地方的精神真正落實，屆時他也會親自出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言