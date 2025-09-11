閣揆邀會議卻稱縣市為「繫鈴人」 許淑華遺憾卓榮泰如同背後捅刀

財政收支劃分法修正案引發分配公式爭議，行政院長卓榮泰預定周六邀集地方共商解方。卓榮泰天表示，昨日15個縣市長齊聚會議卻演變成地方包圍中央，並感嘆「錯誤已發生，解鈴還須繫鈴人」。南投縣長許淑華對卓說法表達遺憾。她指出，昨日晚間接到行政院邀請參加會議的電話，原以為院長展現誠意回應縣市訴求，沒想到卓卻將縣市政府視為「繫鈴人」、自己是「解鈴人」，一方面箝制地方財源，另一方面又在「背後捅刀」。

許淑華表示，過去立法院提出法案因政黨不同可能各有版本，但經協商後通常採用行政院版本執行。此次財劃法修正案，若行政院認為執行上有問題，本應提出行政院版本討論，但卻採取覆議方式，顯示一開始就缺乏誠意解決問題。

她強調，地方政府並非提供解方者，財劃法原由行政院主計處依公式計算，行政院若提出版本與立法院討論，問題早可解決。但這次行政院一方面以覆議杯葛，同時限制地方在一般性補助與計畫型補助上的申請方式，使縣市政府預算編列困難，財政經費大幅縮水。

以南投縣為例，115年度一般性補助款僅39億元，比114年度減少89億元，降幅高達69.5%。減少部分涵蓋正式編制人員薪資、警消加班費、國民年金、農保、老農津貼等基本支出，縣府被迫動用統籌分配稅款支應，財政壓力大增。

許淑華指出，原一般性補助制度設有嚴謹公式，綜合考量各縣市財政缺口、人口規模、教育與社福需求、建設維運等指標，以確保城鄉平衡。新制缺乏透明標準，地方難以預測可用資源，只能靠追加減預算調度，且中央未必提供經費。

她認為，財劃法修正應由中央協助地方解決財源問題，保障縣市建設順利運作，讓民眾享有更好福利與公共建設。但行政院卻將責任推給地方，限制一般性補助款，例如「班班有冷氣」電費原應由中央負責，現在卻要求地方支付，顯然不合理。

許淑華呼籲，中央過去一年施政幾乎空轉，行政院掌控的一般性補助款也未提出用途。就算多分配給綠營縣市，也未必能有效執行。她期盼13日會議中，行政院能拿出誠意，與縣市政府共同討論公平分配經費，不要再說一套、做一套，這樣非全民之福。