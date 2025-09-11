快訊

批大惡罷、黨檢媒清算政敵 國民黨：緊握屠刀的是賴總統

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。記者季相儒／攝影
賴清德總統。記者季相儒／攝影

修法後的「財政收支劃分法」公式出包，賴清德總統表示，是因為藍營首長有「地方包圍中央」的心態，「屠刀一直都不在民進黨的手上」。國民黨批評，過去一年民進黨政府以黨、檢、媒清算政敵，又企圖以大罷免實現一黨獨大的野心、集錢又集權，民眾最深感受緊握屠刀迄今不放的，恰是賴清德總統自己。

國民黨副發言人康晉瑜指出，財政收支劃分法討論25年，過去是不分藍綠的朝野共識。甚至就連賴清德總統過去在擔任台南市長、行政院長時也都高喊修正財劃法，如今終於完成修正，萊爾校長卻不開心了？

康晉瑜表示，修正財劃法是朝野共識，修法過程若有些許瑕疵，理應由行政院、財政部提出相應版本，以修正公式計算，讓政策往前滾動調整。如今，民進黨政府兩手一攤，以政治口水、杯葛阻撓，阻礙中央地方、南北縣市均衡發展契機，重蹈大惡罷內鬥、內耗覆轍，賴總統口中的「休養生息」聽來不過是口號。

康晉瑜表示，經歷大罷免，台灣民意已經再次確認在野政黨合作、監督力量正當性；真正該放下屠刀、放下執念的是賴總統自己，與朝野共同努力，推動國家重大法議案發展，才是國家百姓之福。

