聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩今天回應，「財劃法」修法爛攤子，冤有頭債有主，罪魁禍首就是藍白立委。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩今天回應，「財劃法」修法爛攤子，冤有頭債有主,罪魁禍首就是藍白立委。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團表示，「財劃法」分配爭議，行政院要負相當責任。民進黨發言人韓瑩今天回應，「財劃法」修法爛攤子，冤有頭債有主，罪魁禍首就是藍白立委，從國民黨主席朱立倫親口承認公式設計矛盾，國民黨立委賴士葆坦言公式有瑕疵，再到國民黨立委林沛祥直說版本極端且不合理，通通證明這不是行政院的問題，而是藍白立委亂修法荒謬至極。

韓瑩指出，去年國民黨仗著人數優勢，強行通過有缺陷版本，歡聲鼓舞的畫面歷歷在目，後來更無視行政院警告，否決覆議，如今還想卸責甩鍋？

韓瑩說，很清楚地，屠刀一直都不在民進黨手上，本周六，行政院長卓榮泰將召集全國縣市長共同研商實務解方，期盼藍白勇於認錯，理性協商修補這次被破壞的制度。

統籌款爭議北市分最多 學者：錢集中台北「毫無道理」

新版財劃法上路，財政部8月底公布明年統籌分配款試算金額，有10縣市金額不如預期，台中市長盧秀燕昨號召藍白與無黨籍15個縣...

賴清德稱「屠刀不在民進黨手上」 北市府反擊：地方政府被凌遲

針對財劃法爭議，總統賴清德上午指出，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源相對不...

民進黨：財劃法修法爛攤子冤有頭債有主 罪魁禍首就是藍白立委

國民黨立院黨團表示，「財劃法」分配爭議，行政院要負相當責任。民進黨發言人韓瑩今天回應，「財劃法」修法爛攤子，冤有頭債有主...

周六邀地方共商財劃法爭議 卓榮泰：錯誤已發生盼開誠布公解決

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰周六將邀地方政府共商解方。卓揆今天重申政院提出覆議案時就以指出錯誤，原以為...

財劃法爭議 鄭照新：關鍵在分配過程權責不清

立法院三讀通過「財政收支劃分法」，不過行政院質疑公式有問題導致有300億元分配款發不出去，藍營15縣市長則要求行政院應該...

賴清德指藍白強推財劃法才出錯 新北市府：先公布公式才能討論

賴清德總統今天表示財劃法出現爭議，是因國會在野黨完全不接受行政院的提醒與覆議案，才造成今天的結果。新北市府副發言人陳柏翰...

