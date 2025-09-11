民進黨：財劃法修法爛攤子冤有頭債有主 罪魁禍首就是藍白立委
國民黨立院黨團表示，「財劃法」分配爭議，行政院要負相當責任。民進黨發言人韓瑩今天回應，「財劃法」修法爛攤子，冤有頭債有主，罪魁禍首就是藍白立委，從國民黨主席朱立倫親口承認公式設計矛盾，國民黨立委賴士葆坦言公式有瑕疵，再到國民黨立委林沛祥直說版本極端且不合理，通通證明這不是行政院的問題，而是藍白立委亂修法荒謬至極。
韓瑩指出，去年國民黨仗著人數優勢，強行通過有缺陷版本，歡聲鼓舞的畫面歷歷在目，後來更無視行政院警告，否決覆議，如今還想卸責甩鍋？
韓瑩說，很清楚地，屠刀一直都不在民進黨手上，本周六，行政院長卓榮泰將召集全國縣市長共同研商實務解方，期盼藍白勇於認錯，理性協商修補這次被破壞的制度。
