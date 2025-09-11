周六邀地方共商財劃法爭議 卓榮泰：錯誤已發生盼開誠布公解決

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰周六將邀地方政府共商解方。卓揆今天重申政院提出覆議案時就以指出錯誤，原以為昨天15個縣市長齊聚將提出解方，結果卻是地方包圍中央，但錯誤已經發生，解鈴還須繫鈴人。

卓榮泰喊話地方政府，希望會議時能開誠布公，誠心解決錯誤，「不論是繫鈴人還是被鈴綁住的人都要來解，這樣國家才有解，人民才有解」。

據了解，行政院規畫13日邀請縣市政府首長開會，將以分為上下午場，上午10時以北部縣市為主，下午14時以中南部縣市為主，預計討論新版財劃法引發的分配爭議及後續處理事宜。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，邀請各縣市溝通是為要討論解方，因為財劃法修正已出現不良現象，包括城鄉失衡、作業時間不足，法案通過馬上實施，讓中央、地方編列明年度預算陷入極大困難，以及最明顯的計算公式錯誤。

卓榮泰表示，這幾個問題在行政院提出覆議時都曾提過，3月12日赴立法院報告時候也有說明，他特別把覆議理由書找出來，裡面寫得非常詳細清楚，但非常遺憾，如果當初能按照覆議文的內容讓國會充分討論的話，也許就會發現錯誤，不會把問題遺留到今天。

他提及，覆議理由書第三頁提到，修正條文第16條之一第三項第一款，有關普通統籌分配稅款可供分配的款項，90.5%分配直轄市及縣市款項指標及全數計算，該款序文已經明定不含離島，也就是說只有19個縣市，但在同款的計算公式中，分母是以占全部直轄市及縣市，也就是22個縣市計算，與序文內容矛盾，所以產生有餘數但是未能分配的狀況。

卓榮泰表示，昨天15個地方縣市首長齊聚，原以為要提合理解方，但提出來的是地方包圍中央，「怎麼會抱怨中央？還說要放下屠刀，但是屠刀就在覆議理由書裡」，但今天不是在追究責任，因為錯誤已經發生了，可以讓錯誤一直下去、將錯就錯，但是人民的生活就無法得到政府施政的滿足。

他說，希望後天的會議能開誠佈公、誠心誠意解決錯誤，「社會已經有公斷了，我們要如何解決這個錯誤，才能讓未來財畫法不論明年、或明年以後的每一個年度，都能有更合理的討論」。

卓榮泰最後強調，解鈴還須繫鈴人，大家敞開心胸，他也願意來解，不論是繫鈴人還是被鈴綁住的人都要來解，這樣國家才有解，人民才有解。