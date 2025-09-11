財劃法爭議 鄭照新：關鍵在分配過程權責不清

立法院三讀通過「財政收支劃分法」，不過行政院質疑公式有問題導致有300億元分配款發不出去，藍營15縣市長則要求行政院應該依照「財劃法」的立法精神，完整且合理分配款項。台中市副市長鄭照新今天指出，真正的問題在分配過程的權責不清。

鄭照新今天列席行政院會前受訪表示，「財劃法」的核心除了統籌分配款外，最重要的是各類補助款，包括一般性補助款、計劃性補助款，以及未來行政院將推動的專項補助。目前行政院在分配過程中，對中央委託地方代辦的項目，例如學校冷氣補助電費、捷運藍線款項，出現「左手給、右手扣」的現象，造成部分縣市實際獲得款項遠低於表面金額。

他舉例，台中市原本統計，表面給的款項超過200億元，但扣除後實際可用不到50億元，若未來仍有可扣情況，可能出現「扣得比給的還多」的局面。鄭照新強調，這樣做違背財劃法「財政重分配、下放地方更大財政權利」的原意，剝奪了地方更大的財政自主權。

鄭照新強調，社會焦點過於集中在公式小瑕疵等問題上，但真正核心是分配過程中權責不清，尤其中央不應以收給款為名，卻在補助款上反手扣回，使分配款名存實亡。他呼籲行政院應盡快拿出誠意協調，釐清中央委託代辦項目的金額與權責，以確保地方政府合理獲得應有資源。

對於公式爭議，鄭照新認為是見仁見智，他指出，補助款與統籌分配款本質上互不關聯，中央不應將補助款用作分配款調整之手段，這才是目前各界最疑惑的重點。