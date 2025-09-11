快訊

財劃法公式出包 吳思瑤：算帳應找傅崐萁、黃國昌

「財劃法」爭議持續，民進黨立委吳思瑤今天表示，回顧修法歷程，就是藍白主導修法，冤有頭，債有主，現在藍白反過來討錢要行政院負責，根本是肇事逃逸後還譴責受害者，要算帳應該要找藍白立院黨團總召傅崐萁及黃國昌。

吳思瑤指出，藍白聯手地方掏空中央，挖走中央財源4165億元後，興高采烈拍拍屁股走人，其中345億元出包無法分配，行政院提覆議還是被藍白否決，這是黑箱粗糙修法搞烏龍的結果。

吳思瑤說，去年11月6日審查時，國民黨立委陳玉珍3分鐘送出財政委員會，唯一一位到場參與審查的縣市長是高雄市長陳其邁，卻被曬在一旁無法發言，請問台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安當時人在哪裡？藍白縣市首長只顧搶錢，有誰在乎法案內容粗糙不堪嗎？

吳思瑤表示，去年12月20日，藍白立委一天通過三大惡法，聯手對民進黨立委集體施暴，她那天被國民黨立委圍攻，還被民眾黨立委麥玉珍重摔在地，民進黨立委陳培瑜被陳玉珍狠踹下腹，司法也還在偵辦中。

吳思瑤指出，15個縣市首長根本找錯對象，要算帳要找來藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌才對，行政院一定要硬起來，不要再背鍋善後、啞巴吃黃連了。

