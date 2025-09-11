統籌款爭議北市分最多 學者：錢集中台北「毫無道理」
新版財劃法上路，財政部8月底公布明年統籌分配款試算金額，有10縣市金額不如預期，台中市長盧秀燕昨號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，為地方財政發聲。中興大學環工系教授莊秉潔表示，台北面積六都最小，各項建設發展成熟，明年補助大增442億「毫無道理」，建議刪除各類營利事業營業額的佔比，只考慮人口及面積來分配。
藍白在立法院優勢通過的新版財劃法修法，但因分配公式將分母寫錯，導致分配稅款345億元無法分配，還有部分縣市財源不增反減，15個藍白縣市首長昨齊聚台北喊話中央。
台中市長盧秀燕說，中央藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望中央放下屠刀。台北市明年獲配1149餘億居冠，台北市長蔣萬安也出席直言要「地方包圍中央」，爭取地方自治主體性，以免處處受制，看中央臉色。
對此，莊秉潔發文指出，台北市及新北各項建設（如捷運）已經或接近完成，其它縣市建設才正要開始，甚至還未開始，台北明年多拿442億，且台北的面積六都最小，獲配1149餘億後，人均分配4.69萬，比人均分配第二名的高雄及桃園的2.78萬，還高出1.7倍，毫無道理。
莊秉潔強調，台北是商業城，公司行號自然會登記於此，但所設工廠及汙染常在中南部等縣市，不補償中南部縣市，反而將錢集中台北，更無道理。
莊秉潔說，為了建立更公平機制，建議刪除各類營利事業營業額的佔比，只考慮人口及面積來分配給各縣市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言