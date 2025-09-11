聽新聞
影／出席義民祭談財劃法修法 賴清德：屠刀不在民進黨手上
賴清德總統今天上午前往新竹參加新埔褒忠義民祭大典，在大典開始前針對財政收支劃分法修法引發的分配爭議表示，此次修法導致多數縣市財源「不增反減」，根本原因在於部分藍營縣市首長抱持「地方包圍中央」的心態，加上國會在野黨掌握多數，完全不接受行政院的提醒，甚至否決行政院提出的覆議案，才造成今天的結果。
賴清德指出新版財劃法原本聲稱要替地方爭取更多財源，總額雖增加四千多億元，但因分配公式設計不當，不僅出現三百多億元無法分配的情形，也讓南部縣市的分配金額明顯偏少，對台灣未來的均衡發展帶來負面影響。此外，營業稅全數劃歸地方，讓地方財源在明年增加逾四千億元，卻迫使中央必須舉債三千多億元以平衡預算，削弱中央面對天災地變時支援地方的能力。事權分配與財政來源也未能統一，使施政更加困難。
他強調「屠刀一直不在民進黨手上」，行政院長卓榮泰將在近日分批邀請各縣市首長座談，希望能以理性、客觀的角度討論，尋求更公平的財源分配方式。賴清德呼籲，財力較強、資源較多的縣市應該放下成見，主動照顧財力不足的地區，唯有如此才能討論出真正符合全民利益的方案。他表示，如果能達成好的共識，社會與人民都會支持，他本人也將全力支持。
