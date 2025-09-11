坦言財劃法「離島分母計算錯誤」 國民黨將提修法

中央統籌分配稅款與補助款爭議至今未解，國民黨立院黨團今開記者會，立委賴士葆坦言，新版財劃法有部分瑕疵，在16條之1的離島計算上，分母計算錯誤，將會針對此條修法。

黨團首席副書記長林沛祥指出，去年修財劃法時，希望行政院提出院版，但政院不但沒有提出院本，還說現在就是最好版本，但不到20%財源在地方，造成地方財政困難，才要提出財劃法修正。面對近期財劃法爭議，國民黨團認為財劃法修正是必要，且執政黨團當年也提過。

賴士葆說，到現在行政院還是不提修正版，就是中央要75%，他們修法目標是回到25年前6比4，經過修法後變成中央66%，政院不願提院版就是要修法後，再來挑三揀四。

針對行政院批評財劃法修正案說公式有瑕疵，賴坦言「這點我們承認一部分」，指財劃法修正案16條之1在離島方面的計算，分母計算錯誤，應該離島3縣市分母要分開，而不是用22縣市，如果要修法就只會針對這條修法，其他都沒有問題，針對此條修法應該很快就會有結果。

賴士葆指出，詳閱財劃法的分配公式，發現原在本島19縣市和離島3縣市的分母，都是用「全部直轄市及縣（市）」的總數，而不是分別用19縣市、離島3縣市的總數當分母，才會產生誤差，甚至300多億無法分配出去，連江縣應分配的數額，甚至比修法前少。

賴士葆說，不過這些問題，若院本當初有提出，或許可以避免。既然行政院長卓榮泰說將和縣市長會面溝通，不妨就請財政部先按照「合理且正確的分母」，重新計算19縣市和離島3縣市的統籌稅款數額，讓地方政府可以根據新而正確的數額編列稅課收入。

另外，政院指事權分配問題，賴認為，中央應該向地方說明，但中央都不說或找地方來談。至於分配指標權重導致城鄉差距擴大，賴批，根本是黑白講，財劃法修正後中央從75%降為66%，直轄市62%降為54%，中間差8%給縣市政府，就是縮短城鄉差距。